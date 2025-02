Fostul rapidist Arman Karamyan, dezgustat de oferta primită de fiul său fotbalist: ”A vrut să lase SUA pentru România, dar un salariu de mizerie i-a blocat cariera!

Fostul fotbalist armean Arman Karamyan a jucat în România la Rapid și FCSB și a sperat ca fiul său, Suryk, să-i calce pe urme. Acesta din urmă a apucat să joace pentru naționala țării noastre, bifând câteva selecții la reprezentativele de juniori. De curând, Suryk Karamyan a fost foarte aproape să joace la o echipă cunoscută din Superliga României, dar transferul său nu s-a mai realizat. Ce s-a întâmplat, ne-a povestit chiar tatăl său, Arman, în exclusivitate pentru CANCAN. RO.

,,Mi-am adus băiatul la o echipă din România, din Superligă. Problema a fost că i-au oferit un salariu lunar foarte mic, de 500 de euro. Păi el cum să joace fotbal, unde stă, cu ce își plătește casa, plus alimentație? Auzind așa ceva, eu nu am putut fi de acord. Va juca aici în America fotbal, după care vom încerca iar la vară la o echipă din România. Nu mi-am pierdut speranța că va juca iar pentru echipa României. E tânăr, eu aveam 24 de ani când am reușit cu fratele meu la Rapid. În Armenia este mai greu să joace. Acolo, între 18 și 20 de ani stagiul militar e obligatoriu, deci trebuie să facă armata, e altceva, nu e ca în România”, a declarat pentru Cancan Arman Karamyan.

Inițial, Arman nu a dorit să divulge numele echipei din Superligă la care a făcut referire și unde s-ar fi putut transfera băiatul său. Până la urmă, a spus că este vorba de Universitatea Cluj, pe al cărui antrenor, Ioan Ovidiu Sabău, Arman spune că îl cunoaște de cănd acesta antrena echipa Poli Timișoara.

Arman Karamyan, dezamăgit de nivelul campionatului românesc

Chiar dacă trăiește de ani buni în SUA, Arman Karamyan mai urmărește ce se întămplă în campionatul României. Spune că apreciază parcursul european al FCSB-ului, dar rămăne sceptic când vine vorba de valoarea Superligii.

,,Când jucam eu cu fratele meu în România era altceva, erau echipe foarte bune. Acum nu știu dacă pot alege cinci fotbaliști din vremurile de acum care să fi făcut față atunci. Nu e vorba de jucători de la FCSB, eu vorbesc la modul general. Pot da un exemplu. Când jucam eu în România, nu știam de U Cluj, nu era în primul eșalon, iar acum e fruntasă în prima divizie din România. Nu știu de ce în fotbalul românesc nu se investește mai mult în jucătorii tineri cu care la un moment dat poți avea rezultate”, a mai spus Arman