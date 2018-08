Viitorul a învins sâmbătă fără drept de apel pe Gaz Metan Mediaș, 2-0, și trupa lui Gică Hagi parcă s-a ”trezit” din letargia care o cuprinsese în debut de campionat. Motiv perfect pentru unii dintre jucători să sărbătorească și unde dacă nu chiar pe litoral, în faimoasa stațiune Mamaia. (Super oferte la accesorii gaming) Ionuț Vână și Mihai Voduț sunt actorii care și-au jucat rolurile perfect, ca niște agenți sub acoperire, cu păhărelele pe bar și pe care le-au sorbit unul după altul. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, i-a surprins însă și vă prezintă imaginile care-l vor stârni pe Gică Hagi.

Ușor i-a fost Viitorului să "zdrobească" un Mediaș debusolat după înfrângerea din etapa precedentă, 1-3 cu FCSB. Am văzut pe marginea terenului de la Ovidiu un Gică Hagi fericit, zâmbind larg, așa cum rar se întâmplă. A făcut-o la primul gol, unul de excepție, o semi-foarfecă a lui Drăguș, apoi la reușita din final, care pecetluia victoria tinerilor fotbaliști ai Viitorului.

Gică Hagi i-o fi felicitat în vestiar, dar cu siguranță le-a transmis și să aibă grijă la viața din afara stadionului, mai ales că fotbaliștii Viitorului tot s-au confruntat cu unele probleme de acest gen. Doi dintre ei, Voduț și Vână, au decis, totuși, să sărbătorească, în stil mare, victoria cu ”Gazul”. Au descins, aproape de miezul nopții, într-un club celebru de la Mamaia, unde au dat drumul la distracție. Cu whisky, colorat cu cola, dar și cu ”voleuri” de shot-uri, așa, ca să fie ca la fotbal.

Voduț își aprinde și o țigară, pentru că, deh, dacă bei și ești fumător nu poți despărți viciile. Cei doi comandă, la un moment dat, patru shot-uri, dar și două pahare mari, în care, chipurile, ar fi fost doar cola. Pe rând, dau pe gât, unul după altul, păhărelele cu tărie, apoi le sting cu o gură mare de cola…

Cei doi fotbaliști au ținut-o așa până pe la ora 3 dimineața, când au decis să asculte, totuși, de vorbele ”Regelui” și au părăsit clubul.

Ionuț Vână, sfaturi de la Totti

Ionuț Vână a avut o șansă uriașă, în urmă cu mai mulți ani, atunci când a fost transferat la AS Roma, unde l-a cunoscut, mai mult, a primit sfaturi de la legendarul căpitan al „giallorossilor”, Francesci Totti.

„Nu mă aşteptam să mă cheme Roma. Am plecat împrumut un sezon, la Primavera, urmând ca, la finalul acelui an, italienii să decidă dacă mă cumpără sau nu. Nu m-am adaptat prea bine şi nu eram băgam în echipă. Nici nu ştiu de ce nu jucam, mai ales că mă antrenam foarte bine şi am dat câteva goluri.

Simţeam că pot să joc şi eram mai bun decât titularii. Nu era nicio diferenţă între ce făceam la Academie şi ce se întâmpla la Roma. Ba chiar antrenamentele erau mai uşoare. Bălaşa era văzut drept noul Maicon, însă reprofilarea lui Florenzi din aripă în fundaş dreapta l-a scos din echipă şi a plecat împrumut la Crotone”, a povestit Ionuț Vână, pentru gsp.ro.

„Am făcut şi câteva antrenamente cu echipa mare, cu Totti, cu Gervinho, sub comanda lui Rudi Garcia. Când am intrat pentru prima oară în vestiar, m-a luat Lobonţ şi m-a prezentat. Eram plin de emoţie, nici nu ştiam ce să zic. M-am aşezat lângă Borriello, apoi am vorbit cu Totti, care mi-a spus să lupt pentru visul meu.

Abia acum, când m-am maturizat, realizez unde am fost şi cu cine m-am antrenat. Mi-au rămas în minte momente când dădeam centrări pentru Benatia şi Castan, care erau fundaşi centrali. După vreo 8 luni, pentru că nu jucam, impresarul meu, Pietro Chiodi, mi-a spus că ar fi mai bine să mă întorc la Viitorul ca să prind mai multe minute în teren. Eram disperat să joc, aşa că am decis să revin, chiar dacă mai aveam 4 luni de împrumut. De atunci, a început declinul”, a mai spus Vână, după revenirea la FC Viitorul.

