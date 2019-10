Alegerea i-a șocat pe microbiști: Cristian Manea a semnat cu FCSB, după ce, cu doar câteva luni înainte, câștiga titlul cu CFR Cluj, chiar în fața actualei lui echipe! Dar dacă Apollon Limasol, club care-l deține pe jucător, nu s-a înțeles cu ardelenii… pe fir a intrat Gigi Becali, care a dat lovitura. Manea a îmbrățișat transferul și trăiește o nouă etapă profesională în viață. Și pe plan sentimental s-a produs schimbarea pentru internaționalul român: CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, v-o prezintă, în exclusivitate, pe celebra vloggeriță care i-a furat inima lui Cristi.

Imaginile cu Andreea Alina plină de sânge la finalul meciului România – Franța, scor 0-0, de la Campionatul European de Tineret din această vară încă nu s-au șters din memoria celor care le-au ținut pumnii strânși tricolorilor. Ea, iubita lui Cristi Manea, fusese lovită peste față, în urma unei altercații pornită de la o neînțelegere. Manea s-a dus glonț către Alina pentru a o salva. Ceea ce s-a și întâmplat. Dar nu a putut salva și relația… Câteva zile mai târziu, cei doi se despărțeau.

Cristi Manea a avut apoi o relație pasageră cu o frumușică blondină, la brațul căreia a pășit într-un club din Mamaia. Apoi, fotbalistul a lăsat-o mai ușor cu viața extrasportivă, concentrându-se pe carieră. Venea, imediat, transferul surprinzător pentru toți, la FCSB. Dar și începutul unei idile care, acum, prinde contur. Celebra creatoare de videoclipuri Irina Deaconescu, cunoscută și drept ”prințesica Instagramului”, este noua cucerire a internaționalului român. Frumoasa blondină de 21 de ani, a cărei vârstă fragedă a fost puternic zguduită de o poveste dramatică, fiind nevoită să facă videochat, la un moment dat, este și ea fascinată de iubitul fotbalist, celebru și el. Planuri mărețe încă nu și-au făcut, cei doi lăsând, deocamdată, relația să curgă în voie.

Cine este Irina Deaconescu, vloggerița cu peste 230.000 de fani pe Instagram

Vloggerița Irina Deaconescu (21 de ani) are aproape 300.000 de abonați pe Youtube și peste 230.000 de fani pe Instagram. În spatele acestui succes se află, din păcate, o poveste dramatică. În primul său vlog postat pe canalul său de Youtube, tânăra din Bumbești Jiu a povestit că a făcut videochat când era în clasa a XII-a pentru că avea mare nevoie de bani.

„În familia mea a apărut o problemă destul de gravă. Era nevoie de o sumă mare bani, într-un timp foarte scurt. Am căutat tot felul de modalităţi pentru a câştiga bani mulţi în timp scurt şi singurele variante erau videochat, videochat, videochat … Mi-am cumpărat o cameră şi am făcut asta timp de trei luni”, a dezvăluit Irina. (CITEȘTE ȘI: NOUA IUBITĂ A LUI VICTOR SLAV ESTE O ”MICUȚĂ PERVERSĂ”! LUCREAZĂ CA HOSTESĂ LA O TERASĂ DIN CENTRUL CAPITALEI ȘI…)

Deși a încercat să țină ascunsă perioada în care a făcut videochat, nu a reușit. Au aflat toți prietenii, dar și familia, după ce pe internet au apărut mai multe poze cu ea goală.

La 21 de ani, Irina Deaconescu este studentă la Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii Bucureşti. La începutul acestei luni, ea s-a apucat de vlogging şi, în primul episod, a ales să povestească drama pe care a trăit-o. Clipul a strâns aproape 550.000 vizualizări.

„În martie 2017, am fost sunată de o prietenă care mi-a spus că au apărut poze cu mine pe internet, dezbrăcată. A fost unul dintre momentele când am făcut un atac de panică pentru că ştiam despre ce este vorba. Am ajuns la şcoală şi am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje de la foarte multe persoane. Într-un timp foarte scurt, aceste poze au ajuns la toţi cei care mă cunoşteau. Eram devastată, plângeam constant, nu mă puteam opri. Nu am am mers la şcoală timp de o săptămână”, a spus Irina Deaconescu.

Clipe groaznice pentru Irina: ”Nu am mai putut!”

După ce au apărut pe internet poze cu ea dezbrăcată, tânăra s-a gândit să recurgă la un gest extrem, pentru că simţea că nu va putea trece niciodată peste traumă.

„A apărut un articol în presă despre asta, au început mesaje de la persoane care îşi făcuseră conturi false. Mă înjurau, denigrau, îmi spuneau să mă sinucid, lumea a început să distribuie acel articol şi ştiu că, la un moment dat, pur şi simplu nu am mai putut. Mă gândeam la tot felul de prostii. Mi se părea că nu există rezolvare, că nu pot trece peste asta. Însă, cu ajutorul familiei şi prietenilor, am ajuns la nişte concluzii. Că eşti om şi că greşeşti, că persoanele care contează te vor iubi orice s-ar întâmpla”, a mai mărturisit Irina Deaconescu în primul ei vlog de pe Youtube. (NU RATA: MILIONARUL PRETINDE CĂ FOSTA MISS ROMÂNIA A FOST FILMATĂ LA O ”PARTIDĂ ÎN 3”)

O altă lecţie pe care Irina Deaconescu a spus că a învăţat-o din această experienţă şi pe care a vrut să o împărtăşească şi altor tineri este că „niciodată nu primeşti o lovitură peste care să nu poţi trece”.

Episodul care l-a îngrozit pe Cristi Manea

În ultimul meci al grupei C, la Campionatul European U21, România remiza alb cu Franța și se califica în semifinale, de pe primul loc. A fost la finalul meciului care a descătușat fotbaliștii și staff-ul de pe banca tehnică, doar că atunci a avut loc nefericitul incident: pe atunci iubita lui Manea, Andreea Alina a fost lovită în tribună cu piciorul. Părerile au fost împărțite atunci, unii au spus că a fost lovită intenționat de un tânăr, alții că din întâmplare, într-o încăierare în care a fost prins chiar fotbalistul.

Andreea a ajuns la spital, cu buza spartă și cu probleme la un dinte, iar medicii i-au aplicat două puncte de sutură. Mirel Rădoi avea să declare, după ce a aflat de incidentul care a umbrit calificarea: „A fost un incident care nu își avea locul. Au lovit-o fără motiv pe prietena lui Manea! Aș putea să spun cuvinte care mă pot depăși, dar sper că cei care au făcut aceste gesturi să nu mai calce pe stadioane. Nu se poate tolera așa ceva. Manea era devastat după meci! Fata a fost dusă la spital, o să aibă două copci!” (VEZI AICI: CELEBRUL JUCĂTOR AL FCSB-ULUI, “ÎNLĂNȚUIT” ÎN PARCAREA DE LA LOFT MAMAIA DE O BLONDĂ INSISTENTĂ)

„Noi între noi! Suporteri români au lovit-o pe prietena lui Manea şi chiar pe un prieten de-al lor, mi-e greu să vă spun ceea ce simt în acest moment (…) În loc să ne bucurăm că ne-am calificat la Jocurile Olimpice după 55 de ani şi suntem într-o semifinală de campionat european, apar astfel de episoade. Îmi pare rău, cer scuze eu în faţa lui Cristi Manea pentru ceea ce s-a întâmplat”, a completat, atunci, Rădoi.

