După o serie de declarații explozive, vestitul afacerist turc scoate "artileria grea" în războiul cu fosta lui iubită. Cengiz Şıklaroğlu pretinde că sexy-vedeta de la "Ferma" a fost filmată la o "partidă în 3". CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini +18 și informații uluitoare. Atenție, conținut interzis minorilor!

Povestea lor de dragoste s-a sfârșit, lăsând loc unui conflict deschis. D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor imagini și amănunte uluitoare legate de controversata relație dintre milionarul turc și fosta Miss România.

Nici mai mult, nici mai puțin, Cengiz Şıklaroğlu susține că Ioana Filimon s-ar fi lăsat filmată în timpul unei “partide în 3”. Milionarul a pus la dispoziția reporterilor D.A.S un video explicit, pe care am ales să nu-l publicăm, din motive lesne de înţeles. În imaginile care au ajuns în posesia site-ului nr. 1 din România se pare că “protagonista” ar fi chiar sexy-vedeta de la “Ferma”. Tânăra brunetă care “joacă la dublu” alături de doi reprezentanți ai sexului tare seamănă izbitor cu fosta Miss România.

“Sunt foarte îngrijorat și stupefiat”

”Cred că este o fată bună. Eu am 36 de ani și îmi doresc să mă căsătoresc și să am un copil. Am nevoie de o familie. Cred că Ioana este potrivită pentru că o iubesc… Ioana are chip de înger, dar, de fapt, este o diavoliță! Am primit un video cu ea în timp ce se iubește cu doi bărbați. Sunt foarte îngrijorat și stupefiat. Vreau să uit trecutul Ioanei, dar imaginile cu sexul în grup nu se pot uita ușor. Acest video e făcut în urmă cu ceva timp, din vremea «Ferma». Urăsc și vreau să termin definitiv această relație”, a declarat milionarul Cengiz Şıklaroğlu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

O denunță penal pe sexoasa de la ”Ferma”!

Cengiz Şıklaroğlu, milionarul din Turcia care, până de curând, a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu concurenta-vedetă de la PRO TV, a făcut și alte declarații explozive, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România.

”O să depun plângere penală împotriva Ioanei pentru că mi-a luat banii și inelul. Este o mincinoasă și trebuie să plătească pentru ce a făcut. Iar firmele care vor cumpăra inelul de la Ioana, dacă ea are de gând să-l vândă, o să le acționez în judecată pentru furt. Inelul pe care am dat 27.000 de dolari îmi aparține. Îi fac plângere la Poliție fiindcă trebuie să răspundă în fața legii pentru furt”, a spus Cengiz Şıklaroğlu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

“Am investit enorm în ea”

Afaceristul din Turcia – care a fost, la un moment dat, acuzat că a sechestrat-o în Istanbul pe sexoasa de la Fermă – a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Ioana Filimon.

”Ioana este o mincinoasă. Eu am pus capăt relației. Am investit enorm în ea, în total cred că m-a stors de 60.000 de dolari. A mințit și în momentul în care a zis că este sechestrată. Ea așa e obișnuită. Trăiește din reclamă. E o fată de show, îi place să apară în ziare și pe micul ecran. (…) Mi-a luat banii, dar și un inel extrem de scump. Am discutat cu ea în urmă cu câteva săptămâni și i-am cerut să îmi înapoieze inelul. Am plătit pe el 27.000 de dolari și este un obiect special pentru mine.

Banii nu mă interesează, i-am zis acest lucru și Ioanei. Am tratat-o ca pe o prințesă, am iubit-o, dar gata, vreau să pun punct relației. Ioana e o mare mincinoasă”, a mai mărturisit afaceristul, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România.

Cengiz Şıklaroğlu, ex-iubitul Otiliei Bilionera!

Ex-concurenta de la "Ferma" și-ar fi început povestea de dragoste cu turcul bogătaș după ce Otilia Bilionera i-ar fi povestit la o emisiune TV despre el, spun unele zvonuri. La scurt timp de la acel moment, Ioana Filimon şi cel care era cunoscut lumii ca fiind iubitul Otiliei Bilionera și-au asumat relația și se afișau împreună la diferite evenimente.

