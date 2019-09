Mega-exclusivitate marca D.A.S. Ioana Filimon, concurenta-vedetă de la PRO TV, e acuzată că l-ar fi șantajat pe ex-iubitul milionar cu un sex-tape. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile explozive ale afaceristului turc aflat, momentan, în închisoare. (CITEȘTE ȘI: IUBITUL MILIONAR ÎI CERE INELUL ÎNAPOI FOSTEI MISS ROMÂNIA)

Disputa dintre sexoasa concurentă de la "Ferma" și afaceristul Cengiz Şıklaroğlu a luat o turnură uluitoare. Fosta Miss România e acuzată că l-ar fi șantajat pe milionarul turc cu un filmuleț compromițător.

Cengiz Şıklaroğlu, milionarul din Turcia care până de curând a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu concurenta-vedetă de la PRO TV, a făcut declarații de-a dreptul explozive. Potrivit spuselor bărbatului, care în prezent se află în spatele gratiilor, fosta Miss România l-ar fi șanatajat cu un sex-tape. Vedeta i-ar fi cerut acestuia o sumă de-a dreptul colosală ca să nu difuzeze imaginile compromițătoare.

"Ioana m-a amenințat cu niște videoclipuri compromițătoare. Știa că sunt afacerist respectat și mi-a spus dacă se află de de acele imagini o să îmi afecteze cariera și, odată cu publicarea lor, o să îmi închei cariera în afaceri. Mi-a cerut 100.000 € ca să nu difuzeze un video XXX. Toată lumea s-a speriat de Ioana. Este o mincinoasă și din cauza asta nimeni nu mai vrea să colaboreze cu ea", a declarat Cengiz Şıklaroğlu.

“Am investit enorm în ea”

Afaceristul din Turcia – care a fost, la un moment dat, acuzat că a sechestrat-o în Istanbul pe sexoasa de la Fermă – a dat cărțile pe față și a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Ioana Filimon.

"Ioana este o mincinoasă. Eu am pus capăt relației. Am investit enorm în ea, în total cred că m-a stors de 60.000 de dolari. A mințit și în momentul în care a zis că este sechestrată. Ea așa e obișnuită. Trăiește din reclamă. E o fată de show, îi place să apară în ziare și pe micul ecran. (…) Mi-a luaT banii, dar și un inel extrem de scump. Am discutat cu ea în urmă cu câteva săptămâni și i-am cerut să îmi înapoieze inelul. Am plătit pe el 27.000 de dolari și este un obiect special pentru mine.

Banii nu mă interesează, i-am zis acest lucru și Ioanei. Am tratat-o ca pe o prințesă, am iubit-o, dar gata, vreau să pun punct relației. Ioana e o mare mincinoasă", a mărturisit afaceristul.

Cengiz Şıklaroğlu, ex-iubitul Otiliei Bilionera!

Ex-concurenta de la "Ferma" și-ar fi început povestea de dragoste cu turcul bogătaș după ce Otilia Bilionera i-ar fi povestit la o emisiune TV despre el, spun unele zvonuri. La scurt timp de la acel moment, Ioana Filimon şi cel care era cunoscut lumii ca fiind iubitul Otiliei Bilionera și-au asumat relația și se afișau împreună la diferite evenimente.

Ar ascunde o mare dramă

Surse susțin că milionarul cu care s-a iubit Ioana Filimon ar ascunde o imensă dramă. Din câte se pare, în urmă cu mai bine de un deceniu, el ar fi fost lovit de o nenorocire care i-ar fi produs un gol enorm în suflet, din cauza căruia nici în ziua de azi nu și-ar fi revenit.

În urmă cu aproximativ 12 ani, fosta iubită a afaceristului turc ar fi încetat din viață. Bărbatul pare să fie extrem de afectat de pierderea suferită, iar dovadă stau fotografiile pe care Cengiz Şıklaroğlu le-a postat pe o rețea de socializare și care sunt însoțite de texte de-a dreptul răvășitoare. „Erai un înger și Domnul meu mi-a luat ce nu meritam”, se încheie unul dintre mesajele emoționante.

