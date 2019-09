Situația în care se află frumoasa brunetă de la ”Fermă” pare să fie extrem de complicată. După ce a acuzat-o de șantaj, dar și că nu ar vrea să îi returneze o bijuterie extrem de scumpă, milionarul turc și-a declarat acum intenția de a o denunța penal pe Ioana Filimon. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informații uluitoare, de ultimă oră, despre acest caz. (CITEȘTE ȘI: CONCURENTA-VEDETĂ DE LA PRO TV E ACUZATĂ CĂ L-A ȘANTAJAT PE MILIONAR CU UN SEX-TAPE)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan) a intrat în posesia unor detalii incredibile legate de mega-controversa care pune showbiz-ul românesc pe jar. Afaceristul Cengiz Şıklaroğlu o denunță penal pe sexoasa de la "Fermă".

Disputa dintre frumoasa concurentă de la ”Ferma” și afaceristul Cengiz Şıklaroğlu a luat o turnură uluitoare. Renumitul businessman din Turcia pare mai hotărât ca niciodată să își ceară dreptatea în fața justiției. Cengiz Şıklaroğlu, milionarul din Turcia care, până de curând, a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu concurenta-vedetă de la PRO TV, a făcut declarații de-a dreptul explozive, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România.

"O să depun plângere penală împotriva Ioanei pentru că mi-a luat banii și inelul. Este o mincinoasă și trebuie să plătească pentru ce a făcut. Iar firmele care vor cumpăra inelul de la Ioana, dacă ea are de gând să-l vândă, o să le acționez în judecată pentru furt. Inelul pe care am dat 27.000 de dolari îmi aparține. Îi fac plângere la Poliție fiindcă trebuie să răspundă în fața legii pentru furt", a declarat Cengiz Şıklaroğlu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ioana Filimon, acuzată de șantaj!

Potrivit spuselor bărbatului, care în prezent se află în spatele gratiilor, fosta Miss România l-ar fi șanatajat cu un sex-tape. Vedeta i-ar fi cerut acestuia o sumă de-a dreptul colosală ca să nu difuzeze imaginile compromițătoare.

"Ioana m-a amenințat cu niște videoclipuri compromițătoare. Știa că sunt afacerist respectat și mi-a spus că dacă se află de acele imagini o să îmi afecteze cariera. Că, odată cu publicarea lor, o să îmi închei cariera în afaceri. Mi-a cerut 100.000 € ca să nu difuzeze un video XXX. Toată lumea s-a speriat de Ioana. Este o mincinoasă și din cauza asta nimeni nu mai vrea să colaboreze cu ea", a declarat Cengiz Şıklaroğlu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

“Am investit enorm în ea”

Afaceristul din Turcia – care a fost, la un moment dat, acuzat că a sechestrat-o în Istanbul pe sexoasa de la Fermă – a dat cărțile pe față și a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Ioana Filimon.

”Ioana este o mincinoasă. Eu am pus capăt relației. Am investit enorm în ea, în total cred că m-a stors de 60.000 de dolari. A mințit și în momentul în care a zis că este sechestrată. Ea așa e obișnuită. Trăiește din reclamă. E o fată de show, îi place să apară în ziare și pe micul ecran. (…) Mi-a luat banii, dar și un inel extrem de scump. Am discutat cu ea în urmă cu câteva săptămâni și i-am cerut să îmi înapoieze inelul. Am plătit pe el 27.000 de dolari și este un obiect special pentru mine.

Banii nu mă interesează, i-am zis acest lucru și Ioanei. Am tratat-o ca pe o prințesă, am iubit-o, dar gata, vreau să pun punct relației. Ioana e o mare mincinoasă", a mărturisit afaceristul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cengiz Şıklaroğlu, ex-iubitul Otiliei Bilionera!

Ex-concurenta de la “Ferma” și-ar fi început povestea de dragoste cu turcul bogătaș după ce Otilia Bilionera i-ar fi povestit la o emisiune TV despre el, spun unele zvonuri. La scurt timp de la acel moment, Ioana Filimon şi cel care era cunoscut lumii ca fiind iubitul Otiliei Bilionera și-au asumat relația și se afișau împreună la diferite evenimente.

