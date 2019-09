Starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu pare să fie… complicată! Fosta și actuala soție a artistului au mers, vineri, împreună la Spitalul Floreasca din Capitală. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini emoționante cu Mihaela Constantinescu și Simona Secrier. (CITEȘTE ȘI: MULTIMILIONARUL A PUS MÂNA PE NORA CELEBRULUI COCOȘATU)

le-a întâlnit în curtea Spitalului Floreasca din București pe fosta și pe actuala parteneră de viață a lui Mihai Constantinescu. În urmă cu puțin timp, Mihaela Constantinescu și Simona Secrier au venit, în mare grabă, la unitatea medicală în care se află internat, de mai bine de patru luni, îndrăgitul artist.

Fosta & actuala soție a lui Mihai Constantinescu, de urgență la spital!

Vizita de urgență de la Spitalul Floreasca a fostei și a actualei soții poate fi un semn că starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu s-ar fi înrăutățit. Mai ales că, în această dimineață, surse din interiorul spitalului au susținut că acesta ar fi suferit un stop cardio-respirator.

Mihaela Constantinescu și Simona Secrier s-au îndreptat grăbite spre salonul în care se află Mihai Constantinescu. Extrem de îngrijorate, cele două nu și-au putut ascunde neliniștea cauzată, cel mai probabil, de starea de sănătate a renumitului cântăreț.

Anunțul oficial!

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, dr. Bogdan Oprița, a negat informaţia care s-a propagat vineri dimineață în mediul online, conform căreia Mihai Constantinescu ar fi încetat din viață.

„Domnul Mihai Constantinescu nu a murit, este în viață. Starea lui de sănătate este precară, nu se află însă conform celor speculatate de presă. Nu vă pot oferi detalii despre starea lui de sănătate în detaliu, deoarece familia a interzis acest lucru, vă asigur că domnul Constantinescu este viu și facem eforturi ca acesta să revină la o situație normală”, a declarat Bogdan Oprița.

Mihai Constantinescu, operat de două ori la inimă

Problemele de sănătate ale cântărețului Mihai Constantinescu nu sunt un secret pentru admiratorii săi. În 2017, el a fost supus celei de-a doua intervenții chirurgicale pe cord.

“Când te gândesti că în viața ta trebuie să fie lumină, găsești forta și putere! Eu atât mi-am spus, prima săptămână vreau s-o uit din viața mea, sigur că suferi puțin! Acum mă simt extraordinar și nu îmi vine să cred că eu am trecut din nou printr-o chestie de genul asta!”, a declarat celebrul artist în cadrul emisiunii moderată de Teo Trandafir în 2018.

În urmă cu 11 ani, Mihai Constantinescu a trecut printr-o intervenție de înlocuire a valvelor naturale ale inimii sale, cu unele artificiale, biologice. O disfuncție care a apărut în 2017 la nivelul valvei mitrale l-a adus pe cântăreț pe masa de operație, acolo unde a petrecut nu mai puțin de șase ore.

”Am avut o intervenție destul de delicată”

“Există viață după operațiile pe inimă, însă trebuie să ai curaj și încredere în medicul pe care l-ai pentru această intervenție. Am avut șansa să ajung la conf. dr. Horațiu Moldovan. Am avut o intervenție destul de delicată, în sensul că am fost operat a doua oară, iar operația aceasta clasică presupune multă atenție și, pentru că a fost a doua intervenție de acest gen, am sângerat mai mult, am revenit în sala de operație, totul s-a terminat cu bine.

Mă simt minunat și doresc să le spun tuturor celor care au o temere vizavi de a-și rezolva o problemă la nivelul valvelor sau orice altă afecțiune pe cord să meargă cu încredere, pentru că medicina a evoluat foarte mult și sunt convins că specialiștii noștri sunt de aceeași valoare cu a celor din străinătate”, a declarat, la un moment dat, Mihai Constantinescu.

La mai bine de un an de la această intervenție, care i-a redat viața activă de dinainte, cântărețul și-a reluat activitățile: cânta, compunea melodii și participa la evenimente care promovau noile tehnologii din chirurgia cardiacă.

“Viața mea nu s-a schimbat într-un fel anume, trăiesc absolut normal, mănânc normal. Am avut un ușor ghinion după prima intervenție, pentru că un picioruș al valvei mitrale s-a împiedicat de confluența celeilalte și de aceea a trebuit să fac a doua intervenție”, mai spunea cântărețul.

O carieră muzicală extraordinară

Mihai Constantinescu s-a născut pe 4 ianuarie 1946, în București. A absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport din București în 1973. În anul 1972, termină Școala Populară de Artă, clasa Florica Orăscu. Mihai Constantinescu face parte din corul de copii al Radiodifuziunii, iar în anul 1964 intră în grupul Mondial. În această perioadă încep să-i apară primele piese. A fost și momentul când a lansat piesa “Păpușa”.

Mihai Constantinescu a mai cântat cu Modern Group, trupa lui Petre Magdin. Primele înregistrări au fost făcute la solicitarea lui Titus Munteanu, din repertoriul francez. Titus Munteanu l-a remarcat pe Mihai Constantinescu la una dintre audițiile organizate de clasa Floricăi Orăscu. Mihai Constantinescu a făcut parte și din trio-ul lansat de Titus Munteanu, alături de Olimpia Panciu și Marius Țeicu. În anul 1999, artistul editează în format single piesa de mare succes “Iubiți și câinii vagabonzi”.

În 2003, unul din albumele de pe dublul CD al Anastasiei Lazariuc cuprinde piese scrise de Mihai Constantinescu. A efectuat turnee în toate țările ex-socialiste, în Germania, în SUA și în câteva state din vestul Europei. În 2002 – luna mai – primește Diploma de Onoare – în cadrul Galei Muzicii Ușoare “O zi printre stele” – din partea Ministerului Culturii și Cultelor. Tot în anul 2002, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România îi editează lui Mihai Constantinescu un caiet de cântece selectate din șlagărele lansate de-a lungul a trei decenii.

