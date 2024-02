Fotografia cu Loredana Groza care i-a luat prin surprindere pe toți! Cum arăta artista în anul 1995

Loredana Groza nu mai are nevoie de nicio prezentare. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar talentul său este apreciat de o mulțime de oameni. Recent, vedeta și-a surprins fanii din mediul online, atunci când a publicat o fotografie cu ea, veche de aproape două decenii. Urmăritorii acesteia au fost luați prin surprindere și nu le-a venit să creadă cum arăta Loredana Groza la începuturile carierei sale.

Loredana Groza și-a început cariera la vârsta de 16 ani. În anul 1986 aceasta a participat pentru prima oară la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia, unde a câștigat marele premiu, fiind atunci cea mai tânără participantă și câștigătoare din istoria Festivalului. De aici, cariera ei a înflorit, iar aceasta s-a făcut remarcată atât pe scena muzicală, cât și în lumea cinematografiei. În anul 1995, vedeta juca în filmul Asfalt Tango, iar acum aceasta le-a arătat fanilor săi o fotografie de pe platourile de filmare. Aceștia au rămas fără cuvinte atunci când au văzut-o.

(VEZI ȘI: MOTIVELE CARE AU ÎMPINS-O PE LOREDANA GROZA SĂ POZEZE ÎN PLAYBOY! VEDETA A SPUS-O CLAR ȘI RĂSPICAT: „SĂ NU SE LASE COPLEȘITE”)

Așa cum spuneam, recent, Loredana Groza și-a luat fanii prin surprindere. Vedeta a devenit nostalgică, amintindu-și de perioada în care aparițiile sale în proiectele cinematografice românești erau destul de dese. După succesul înregistrat cu filmul „A doua cădere a Constantinopolului”, cântăreața a jucat în mai multe producții, printre care și filmul Asfalt Tango, ce s-a filmat în anul 1995.

Pelicula s-a bucurat de un mare succes, iar recent, Loredana Groza a împărtășit cu fanii ei o amintire de pe platourile de filmare. Vedeta a postat în mediul online o fotografie cu ea de la acea vreme, iar fanii acesteia au rămas cu gura căscată când au văzut-o. La vremea respectivă, cântăreața făcea furori, însă mulți dintre actualii săi fani nu au fost prea impresionați de apariția vedetei.

Au existat numeroși cârcotași care au comentat imaginea artistei de la vremea respectivă, însă alții au complimentat-o din plin. Cert este că fotografia cu pricina a fost îndelung dezbătută, iar schimbarea pe care cântăreața a avut-o de-a lungul timpului i-a intrigat pe mulți.

În ultima perioadă, înfățișarea Loredanei Groza a fost îndelung comentată. În timp ce artista declară că până acum nu a apelat la nicio intervenție estetică, mulți sunt cei care o contrazic și spun că magia medicului estetician se vede din plin pe chipul ei. Însă, artista nu ține cont de cârcotași și spune că aspectul ei fizic se datorează eforturilor pe care le face pentru a se menține în formă.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic. Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

Nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi.

Trebuie să ai o viață disciplinată. Să nu mănânci orice, să nu gândești orice, să fii un om bun, pozitiv, să faci cu pasiune orice. Și dacă mănânci, faci dragoste sau gătești. Orice lucru dacă-l faci cu pasiune, îți iese perfect”, declara Loredana Groza.