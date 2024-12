Solicitant an a traversat Francisca, alături de TJ Miles, dar nu regretă nimic, pentru că face totul cu pasiune. Și s-a născut pentru asta, de copiliță și-a etalat talentul artistic, iar acum culege roadele. Cu sudoare, e drept, dar se simte împlinită. Îi este și frică. Frică plecată de la scena politică atât de tulbure în aceste zile. Dar trece peste, pentru că o așteaptă momentele de final de an, atunci când va trebui să fie …peste tot! Și nu știe dacă va reuși! CANCAN.RO are toate detaliile de la artista care și-a făcut ”radiografia” dintr-o sufșare. Totul, în exclusivitate.

Francisca nu mai știe decât de muncă. O așteaptă un final plin de an, după ce nu a stat deloc ”trântoriță” pe tot parcursul lui. Dar finalul face totul! 😛 Așa că artista e foarte atentă, deși curg, peste ea, într-o aglomerare pe care parcă nu a prevăzut-o, evenimentele de toate felurile. Vine Crăciunul, vine Revelionul… Vin cântările, părinții o cheamă la Botoșani, ea le promite, dar nu știe cum o s-o scoată la capăt.

Francisca: ”Mi-e dor să mă plictisesc, dar nu mă plâng, sunt fericită!”

Dar să-i dăm cuvântul celei care, în finalul discuției, avea să spună, cu un surâs, că ”abia aștept anul următor!”

”Efectiv muncesc! Asta am făcut în ultimele luni. Sunt la repetiții cu band-ul, că mi-am făcut band, taraf, și sunt la repetiții cu oamenii ăștia în fiecare zi aproape. Asta s-a adăugat la toată activitatea mea, că, îți dai seama, n-am tăiat ceva și am băgat asta! Doar din evenimentele mondene ce am mai redus, dar oricum, nu-mi face plăcere să merg, iar din filmări am lăsat ce e mai important.

Acel reality mi-a ocupat foarte mult timp și, după el, după taraf, piesă nouă, clip nou, repetiții de Revelioane, filmări, Crăciun, gale, drumuri și așa mai departe, toată nebunia asta… A fost, așa, o periadă grea.

Într-un fel, mi-e dor să mă plictisesc, să am o zi de aia în care să stau în fața televizorului și să nu fac nimic! Pe de altă parte, nu mă plâng, să știi, sunt fericită! Dar perioada asta este ceva… E haos!”, a spus Francisca.

”S-au așezat lucrurile în viața mea!”

Jumătatea lui TJ Miles nu știe nici când și unde va pleca în vacanța pe care, an de an, o ”punctează” prin ianuarie-februarie. Până atunci, stă în ”buza” evenimentelor de Sărbători.

”Cu programul e rău de tot și profit atât cât pot. Dacă mă crezi, e primul an în care nu m-am gândit, încă, la destinația de vacanță pentru ianuarie-februarie. Nici nu știm dacă plecăm, nici nu știm când plecăm exact, dacă o vom face. Probabil, vom merge pe undeva, nu știu să-ți zic acum unde. Mă crezi că nici de Crăciun nu știu dacă ajung la ai mei, la Botoșani? Că așa ne-am propus, poate dăm o fugă la Botoșani. Dar dacă eu am cântări de Crăciun, cum să fac?

Revelionul clar e prins, că am cântări, da, na… Am făcut o piesă nouă, pentru România, foarte drăguță… Activitate. Eu pot să zic că sunt pe drumul cel mai bun din viața mea. În sfârșit sunt, ca activitate, ca tot sunt exact unde trebuie să fie. Acum simt și eu că muncesc pentru ceva ce mi-am dorit. Și fără să fac ceva ce nu mi-ar face plăcere. Adică să trebuiască să merg la nu știu ce filmări care nu-mi plac, dar trebuie s-o fac din obligație…

Acum, însă, fac piese pentru că-mi place, că asta-i activitatea mea, asta iubesc să fac de mic copil. Totul este ok. S-au așezat lucrurile în viața mea atât de frumos, în viața noastră, de fapt, încât suntem exact unde am vrut să fim. Anul ăsta a fost, parcă, așa, plin de revelații, le-a așezat pe toate. Abia aștept să vină și anul următor, să văd ce se mai întâmplă, dar, pe de altă parte, mi-e frică să mă gândesc la ce va fi, dacă, Doamne…Și cu situația asta din țară!”, a dezvăluit Francisca, pentru CANCAN.RO.

