Fratele lui Pepe, legătură paranormală cu fiul său mort de 17 ani: ”Am reușit să-mi văd copilul. Un singur lucru mi-a spus”

În urmă cu 17 ani, Pepe a trecut prin cea mai dureroasă experiență. Franco, nepotul său, a murit într-un cumplit accident rutier. Tânărul avea 17 ani când și-a pierdut viața. Recent, fratele artistului, a vorbit despre legătura paranormală prin care a reușit să îl vadă și să-l atingă pe Franco, fiul decedat.

Cumplitul accident rutier a avut loc într-o noapte de octombrie 2027. Franco, nepotul lui Pepe, a murit într-un cumplit accident rutier. Întreaga familie a suferit în șoc, iar tragedia l-a marcat pe viață pe Pepe. De mai bine de 17 ani, artistul merge regulat la mormântul nepotului său să se reculeagă.

Cum a reușit Giani Pascu, fratele lui Pepe, să își vadă fiul decedat

În urmă cu ceva timp, Pepe mărturisea că a avut o relație extrem de apropiată cu nepotul său, legătura care s-a păstrat și după ce tânărul a încetat din viață. Artistul a povestit unul dintre visele în care Franco i-a apărut.

”Mi-a apărut în vis la o lună după ce a murit. Îmi zâmbea! Vorbea normal cu mine: l-am întrebat, bă, ești bine? El a zis da, nu mai plânge. Lui tata nu-i apar în vis ca el plânge, e supărat. Eu sunt ok aici. Nu am zis niciodată până acum că l-am visat, nu am putut. Am făcut piesa asta pentru el, el e îngerul’, a declarat Pepe în trecut.

La scurt timp, Pepe a compus și o melodie în memoria lui fiului fratelui său: ”Un înger”, melodie care a avut un real succes la public.Versurile melodiei sunt de-a dreptul emoționante.

„Un înger am visat/ Un înger m-a rugat/ Să te cuprind/ Să-și aduc iubire/ Să te anunț că este lângă tine/ Un înger păzitor/ Un înger iubitor/ Mi-a spus că vrea/ Să îi zâmbești odată/ Și să alungi privirea înlăcrimată’, spune Pepe în piesa sa. Fanii lui Pepe au empatizat cu artistul. „Vai de mine, Pepe! Mi-ai frânt inima, acum când am înțeles cu adevărat ceea ce transmit versurile. Te iubesc, băiatule!’.

Recent, Giani Pascu, tatăl lui Franco, a fost invitat în emisiunea Viața fără Filtru – moderată de Mădălin Ionescu. Fratele lui Pepe a vorbit despre experiența paranormală prin care a reușit să ia legătura cu fiul său decedat. Părintele a reușit să își vadă și să își atingă fiul prin terapia prin regresie în vieți anterioare, adică hipnoza.

„Eu am făcut o regresie, dar e altă poveste. Sunt printre puținii oameni care au apelat la aș ceva și am reușit să-mi văd copilul, am luat legătura cu el. E o poveste mai lungă. Pentru unii este de necrezut. Un singur lucru mi-a spus, întâlnirea a fost foarte scurtă. Am vorbit telepatic și mi-a spus cât de mult mă iubește. Eu îl pipăiam, îi simțeam geaca și când l-am pupat, i-am simțit barba lui’, a spus Giani Pascu la Viața fără Filtru moderată de Mădălin Ionescu.