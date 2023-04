Frații Tate, primele declarații după ce au fost plasați în arest la domiciliu: ”Nu am resentimente” | VIDEO

Cel mai probabil, noaptea de vineri spre sâmbătă nu o vor uita prea curând. Andrew și Tristan Tate au ajuns acasă după 3 luni petrecute în spatele gratiilor. Atât frații Tate, cât și complicele Naghel Georgiana Manuela și Radu Alexandra Luana vor fi plasați în arest la domiciliu până la sfârșitul lunii aprilie 2023.

Frații Tate au fost eliberați din arest preventiv și plasați în arest la domiciliu. Vineri, 31 martie 2023, Instanța Curții de Apel București a decis eliberarea britanicilor din închisoare după ce a respins propunerea de prelungire a duratei măsurii arestării preventive formulată de DIICOT. Andrew Tate a declarat, cu o seară înainte, la ieșirea din arestul Central al Poliției, faptul că decizia instanței a fost una corectă și abia așteaptă să dovedească faptul că este nevinovat.

Frații Tate au fost aliberați din închisoare și plasați în arest la domiciliu

Vizibil emoționat, Andrew Tate a oferit primele declarații chiar din fața casei sale din Pipera. Supranumit ”Cobra”, britanicul le-a mulțumit judecătorilor pentru atenția cu care au fost tratați și pentru faptul că au fost lăsați în libertate.

”Libertate, în sfârșit! Sunt un pic emoționat. Aș vrea să le mulțumesc judecătorilor care au luat această decizie pentru că au fost atenți cu noi, ne-au ascultat și ne-au lăsat în libertate, așa că am un respect absolut pentru ei. Nu am resentimente față de România sau de altcineva din țară, cred doar în adevăr.

Cred în Dumnezeu și cred că focul adevărului va distruge minciunile. Cred că la final, justiția va învinge și sunt zero la sută șanse să fiu găsit vinovat pentru ceva ce nu am făcut. Sunt nevinovat și cred că toată lumea înțelege asta și sunt bucuros să fiu acasă. (…) Cât am fost în arest am făcut foarte multe flotări. Aș vrea să fac 10.000 până la finalul week-endului. Mă concentrez pe flotări și o să citesc Coranul. Vă mulțumesc foarte mult!”, le-a spus Andrew Tate jurnaliștilor.