BREAKING NEWS! Frații Tate urmează să fie eliberați din închisoare și plasați în arest la domiciliu

Decizie de ultimă oră în cazul fraților Tate! Cei doi britanici urmează să fie eliberați după trei luni de arest preventiv. Frații Tate, Luana Radu și Georgiana Naghel vor fi plasați în arest la domiciliu.

Curtea de Apel București a admis vineri seară, 31 martie 2023, noile contestații ale fraților Tate, dar și ale celor două complice. Instanța a respins propunerea de prelungire a arestării preventive formulate de DIICOT. Astfel, Tate Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana Manuela si Radu Alexandra Luana vor fi plasați în arest la domiciliu până la sfârșitul lunii aprilie 2023.

„În temeiul art. 237 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 242 Cod procedurã penala, art. 202 alin. 1 si 3, 4 lit. d Cod procedură penală și art. 218 Cod procedură penală, înlocuiește măsura arestului preventiv dispusă fata de inculpații Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana Manuela si Radu Alexandra Luana prin încheierea din data de 30.12.2022 a judecătorului de drepturi si libertăți din cadrul Tribunalului Bucuresti, Secția | Penală in dosarul nr. 37100/3/2022, cu măsura preventivă a arestului la domiciliu, pe o perioada de 30 de zile, de la data de 31.03.2023, până la data de 29.04.2023, inclusiv.

În baza art. 221 alin. 1 Cod procedură penală pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpații Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana Manuela și Radu Alexandra Luana au obligația de a nu părăsi imobilele în care locuiesc, fără permisiunea organului judiciar în fața căruia se află cauza. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana Manuela și Radu Alexandra Luana de sub puterea mandatelor de arestare preventivă emise de judecâtorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucuresti, dacã nu sunt reținuți sau arestați in altă cauza. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, in fond si contestație, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată în camera de consiliu astăzi, 31.03.2023”, se arată în decizia instanței de judecată. Decizia este definitivă.

De ce sunt acuzați frații Tate

Pe lista acuzațiilor aduse atât celor doi frați, cât și celor două complice, Luana Radu și Georgiana Nagel, se numără: înșelăciune, trafic de persoane, răpire, alcătuirea de grup infracțional. Au fost identificate deja șase victime care au depus mărturie împotriva grupului organizat. Mai mult decât atât, după arestarea lor, au ieșit la iveală mai multe tinere care şi-au povestit experienţele cutremurătoare cu Andrew Tate, atât din România, cât şi din Marea Britanie.

Potrivit unui comunicat oficial emis de DIICOT, mai multe tinere au fost ademenite de frații Tate prin metoda «loverboy» în ultimii doi ani. După ce erau convinse și ademenite cu minciuni referitoare la posibile relații amoroase stabile și chiar căsătorie cu cei doi frați, femeile erau aduse în imobile din județul Ilfov. Victimele ar fi fost intimidate și obligate să producă conținut erotic, pentru a le aduce fraților Tate beneficii materiale.