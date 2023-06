Frumoasa Gina Pistol a dezvăluit că Laurențiu Neamțu a câștigat, de fapt, cel mai mare punctaj înainte de marea finală Chefi la Cuțite

Emisiunea Chefi la Cuțite a ajuns la final pe 20 iunie. Nina Hariton a reușit să câștige marele premiu de 30.000 de euro, spre surprinderea multora. A fost pentru prima dată în istoria show-ului culinar când cele trei cuțite de aur s-au duelat în ultima etapă, iar concurenta din echipa lui Sorin Bontea și-a adjudecat victoria. Totuși, cu o seară înainte de marea finală, Gina Pistol făcea un anunț neașteptat!

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la Cuțite a fost câștigat de Nina Hariton. A fost pentru prima dată în istoria reality show-ului când în ultima etapă s-au duelat trei cuțite de aur. Învingătoare a ieșit concurenta din echipa roșie, cea condusă de Sorin Bontea. Juratul a dansat pe mese atunci când a auzit că Nina va pleca acasă cu premiul de 30.000 de euro. Câștigătoarea sezonului 11 spune că nu a avut nicio strategie atunci când și-a alcătuit echipa, care a ajutat-o în marea finală. Nina mărturisea că i-a ales cu inima pe foștii ei colegi de echipă, în ciuda micilor divergențe care au mai existat, de-a lungul competiției, între ei.

„Seara de ieri a fost despre Ei! Oamenii din echipa mea și oamenii în care am crezut! Nu a fost o strategie, a fost pur și simplu o voce interioară să-i am alături de mine! @georgepopescu_hairarchitect Împreună am lucrat de parcă lucrasem de o viață. Îți mulțumesc că ai dat totul chiar și când totul părea imposibil. @luna_morgaciova Eu am avut nevoie de eleganța și rafinamentul tău în farfuria mea ❤️ îți mulțumesc pentru culoarea adusă în fiecare preparat.

@chef.constantin.onut Eu am crezut în dragostea ta pentru gătit, îți mulțumesc că ai fost solidar cu echipa și m-ai ajutat în fiecare detaliu. @matthew.esamer mulțumesc pentru atenție și implicare atunci când atenția mea era în altă parte, iar împreună cu @dany.dragomir ați reușit să gestionați momentele pe care noi nu le vedeam.

MULȚUMESC enorm @chef.sorinbontea.official fără pasiunea și talentul dumneavoastră noi nu am fi reușit niciodată! Mulțumesc pentru încredere! Mulțumesc @chefilacutite și @antena1_oficial pentru oportunitatea de a transmite dragostea și pasiunea mea pentru gătit și pentru oameni! Aventura abia începe….”, era mesajul transmis de concurenta din echipa lui Bontea.

Anunțul neașteptat făcut de Gina Pistol, înainte de Finală

Cu o seară înainte de marea finală Chefi la Cuțite 2023, au fost anunțați cei trei aspiranți la marele premiul al show-ului culinar difuzat de Antena 1. Gina Pistol i-a nominalizat pe Nina Hariton, Laurențiu Neamțu și Paul „Pablo” Tudosescu, însă nu a oferit detalii despre cum au fost punctați cei trei finaliști.

Înainte de marea bătălie pentru cei 30.000 de euro oferiți câștigătorului, aceeași Gina Pistol a dezvăluit care a fost clasamentul din semifinale: „Dragilor, vă puteți alege echipa pentru finală. Primul care își va aduce un om este cel care a obținut cel mai mare punctaj în semifinale și acesta este Laurențiu Neamțu. Apoi va alege Pablo și ultima este Nina”, spunea Gina Pistol. În ciuda punctajului obținut în semifinale, Laurențiu nu a ieșit învingător.

Chiar și așa, lupta finală a fost câștigată de cuțitul de aur din echipa lui Sorin Bontea. Ultimii trei concurenți rămași în competiție au avut parte de o adevărată provocare, în doar 3 ore și jumătate, în care au trebuit să gătească un meniu special, cu un starter, un main course și un desert. La final, degustarea a fost făcută de câțiva dintre cei mai cunoscuți și apreciați chefi din România.