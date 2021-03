Fuego, mărturisiri emoționante despre copilăria plină de lipsuri: „Trăiam de pe o zi pe alta”

Fuego și-a deschis sufletul și a povestit cu lux de amănunte cât de grei au fost anii copilăriei. Deși acum este unul dintre cei mai apreciați artiști și nu duce lipsă de nimic, atunci când era mic trăia de pe o zi pe alta.

Potrivit declarațiilor făcute de artist, părinții artistului au făcut eforturi uriașe pentru a-l ține la facultate, la București. Acesta a locuit într-o cameră, în internat, cu încă cinci colegi și de multe ori nu avea bani nici măcar pentru un bilet de tramvai, fiind nevoind să parcurgă pe jos o distanță mare, de la Obor până la Drumul Taberei.

„Nu m-a ajutat nimeni. Nu am avut bani. Am fost un copil sărac. Uneori trăiam așa, de pe o zi pe alta, pentru că ai mei au muncit enorm ca să mă ţină la facultate la București. Am stat în internat cu alţi cinci colegi de-ai mei într-o cameră.

De multe ori nu aveam posibilitatea să-mi cumpăr bilet să mă duc cu autobuz sau cu troleibuz sau cu tramvai, pentru că era perioada în care cumpăr bilet din tramvai şi nu aveam bani şi mergeam pe jos de la Obor până în Drumul Taberei”, a spus Fuego la Antena Stars.

Privind retrospectiv, artistul conștientizează foarte mult cât de mari au fost sacrificiile făcute de ambii părinți și nu poate fi decât recunoscător.

„Nu mi-a fost ușor. A fost un efort enorm de mare al părinților mei. Amândouă salariile mereu pe întreținerea copilului la București la facultate, la studii”, a mai transmis el.

