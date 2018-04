Fuego, momente dificile de Paște. Ce s-a întâmplat în viața artistului: „Nu mai este, sunt trist”

Fuego e unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, dar și de peste hotare. Iar povestea lui de viață ar putea să-i inspire pe scenariștii de la Hollywood. Din nefericire, artistul trece prin momente grele acum, de Sărbătorile Pascale. În cadrul unui interviu, cântărețul și-a deschis sufletul și a spus tot adevărul despre tristețea pe care o simte.

Paul Surugiu, pe numele de scenă Fuego, a spus că, în ciuda durerii pe care o simte acut în inimă, se bucură de frumusețea zilelor de Paște. Totuși, gândul său zboară de multe ori și la tatăl său, care s-a stins în urmă cu opt ani. De altfel, a povestit, cântărețul, de atunci nicio sărbătoare nu mai e la fel și mereu în zilele sfinte trăiește o tristețe aparte.

„După cum spune și-o piesă mai nouă din repertoriul meu, nu sunt niciodată singur! Îmi place să fiu în jurul oamenilor, să fiu înconjurat de ei, de prieteni, de familie, de cei dragi mie. N-am suferit și nu voi suferi vreodată de singurătate. Dar chiar și așa, eu mă înțeleg bine cu mine și am momente în care prefer chiar eu să fiu singur, să-mi pun ordine în gânduri. Trist sunt, nostalgic oarecum, de vreo opt ani, de fiecare Paște și la fiecare zi de naștere sau Crăciun, pentru că-mi aduc aminte de tata, care nu mai este, de clipele petrecute cu el și de fiecare vorba pe care mi-o spunea. Îmi lipsește și parcă totul e incomplet, că tablou general, fără el, mai ales că era un om special, inteligent, spumos. Sunt o parte din el și îi mulțumesc și lui și mamei mele pentru felul în care m-au crescut și m-au educat!”, a declarat Fuego în cadrul unui interviu pentru wowbiz.ro.

Deși se gândește cu nostalgie la tatăl său, celebrul artist nu uită să se bucure de membrii familiei sale. Bunica și mama, sunt persoanele la care Fuego ține cel mai mult în viață.

„Paștele-i feerie. Paștele are un anumit farmec de poveste. Poartă venirea primăverii și are acea calmitate a vremilor. Pentru mine e un prilej în plus prin care pot să mă gândesc la frumusețea interioare și la felul în care pot lucra la asta și la moralitatea mea. De Paște mă bucur, că într-o duminică veșnică! Eu cred că Paștele e despre mulțumire”, a mai spus artistul.

Ieri, cântărețul le-a făcut o surpriză unora dintre foștii săi profesori. El i-a chemat la un restaurant, unde au stat la povești ore bune.

„Suntem cu toții ceva in viața datorită mai multor oameni care-au contribuit la formarea noastra! Dar locul de seama îl ocupa, desigur, dascălii, profesorii și învățătorii care ne-au ghidat pașii și au zărit in noi talent, pasiune și determinare!

Eu le mulțumesc ori de câte ori am ocazia sa o fac, pentru ca prin munca lor am ajuns artist și am reușit sa ma dezvolt armonios!

Și pentru ca eram in apropiere, m-am hotărât sa le fac o supriza și sa-i reunesc pe câțiva dintre ei, care au contat enorm, de la profesoara de franceza Mona Gavrilescu, ce m-a dus la «Cântarea României»in gimnaziu, pana la profesoara de romana Marcela Matei, care mi-a insuflat dragostea de literatura, de poezie, de Eminescu, și familia Deceanu, Virgil și Mihaela, actori și oameni de arta, care m-au făcut sa iubesc la timpul potrivit, teatrul!

Fericiti, am depanat amintiri și ne-am dat seama împreuna ca profesia de dascăl, de mentor, e o binecuvântare! Voi ce mai știți de profesorii voștri? #dascali #multumesc„, a scris Fuego pe pagina lui de Facebook.

Fuego este și actor

Fuego, pe numele din buletin Paul Surugiu, este un cântăreţ român cunoscut mai ales pentru melodiile sale dedicate sărbătorilor de iarnă. El este şi actor la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești.