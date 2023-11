Fuego, sold out la Sala Palatului! Artistul surprinde din nou 

Se fac 30 de ani de când Paul Surugiu Fuego a debutat oficial, în anul 1993, la Festivalul de la Mamaia. De atunci a evoluat și a ajuns unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi, care face multe lucruri interesante și este complex și talentat. Va celebra asta pe scena Sălii Palatului, într-un concert care este SOLD OUT.

Mai sunt câteva zile, repetițiile sunt în toi, iar Paul ne-a mărturisit că are emoții, că pregătește un show de anvergură, un spectacol de lumini, efecte, combinate cu muzică bună, piese vechi și noi, energie, emoție, calitate, dans, dar și duete inedite, alături de invitatele sale de marcă, prietene apropiate –Mirabela Dauer, Stela Enache, Elena Moșuc, Nico, Ioana Dichiseanu, Theo Rose, Alina Sorescu și picii. Se pare că show-ul va avea încă o surpriză de zile mari, dar asta vor descoperi cei care îi vor fi alături la

această experiență.

Mai mult, Paul Surugiu, care va fi în turneu toată luna decembrie, de pe 1 pe 28 decembrie, cu celebrele sale colinde, spune că se așteaptă la o seară incendiară, în care va arăta oamenilor că e un artist plin de valențe, cu multe fațete, capabil de a cânta orice, cu oricine, capabil de a face show, cu multă sensibilitate în glas, cu multe șlagăre și cu 30 de ani în spate în care a adunat numeroase realizări și dragoste din partea publicului român.

Surpriza este că anul care vine, mai precis pe 10 martie 2024, artistul va avea un nou concert grandios la Sala Palatului, de această dată cu folclor autentic, alături de Orchestra Fraților Advahov. Astfel, după succesul din 2022, artistul va realiza partea a doua a concertului ”Drag de România noastră”, cu invitați speciali din generația tânără a folclorului românesc, nume sonore, cu o surpriză de proporții din generația de aur și cu multe costume noi pe care artistul le va îmbrăca în premieră!

Modă, tinerețe, emoție și veselie la „Drag de România mea!”

Fiecare ediție a sezonului 11 de la „Drag de România mea!” are ceva atipic, are o noutate, are eleganță și candoare, exclusivitate, lucruri noi de aflat și desigur, invitați din Basarabia, asta pentru că echipa și Fuego prețuiesc artiștii de acolo, le respectă muncă și vor să arate publicului român ce se realizează peste Prut. Duminica aceasta, 19 noiembrie, de la ora 15.00, la TVR2, veți avea ocazia să vedeți o poveste emoționantă între o nepoată și mătușa ei, la o reîntâlnire după ani de zile. Vorbim despre actrița și vedeta tv Ileana Popovici, care va veni însoțită de nepoata sa, scriitoarea de top din Basarabia, Radmila Popovici. Ele ne vor povesti cum s-au reîntâlnit, ne vor recita, ne vor cânta și desigur, ne vor emoționa cu legătura lor. Ca o surpriză, deloc întâmplător, va reveni la noi și celebrul acordeonist Vitalie Advahov, care ne aduce muzica lui Eugen Doga, povești interesante despre orchestra sa, dar și despre experiența de la Eurovision, din 2022.

Veți cunoaște și o tânără talentată, care e la început de drum, dar care are producții la nivel, cu parfum de nostalgie. Este vorba despre frumoasa LIA, care va uimi cu melodiile ei moderne, cu versuri aparte. Interesantă va fi super prezentarea pe care ne-o pregătește minunata artistă CERA MIHĂILESCU, creator de succes, care ne aduce

parte din rochiile sale în platou. Nu va veni singură, ci alături de minunata Monica Anghel, care e într-o formă de zile mari, ne va spune secretul siluetei actuale și ne încânta.

Despre prietenia cu Cera vor povesti și minunatele Alina Sorescu și Miki, care vor face show, vor cânta, vor veni cu noutăți și ne vor bucura cu prezența lor. Daruri muzicale are și Paul Surugiu, alături de baletul condus de Florin Mariș și trupa Supermarket!

