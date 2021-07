Fulgy, un nou atac subtil la adresa lui Alex Velea! Ce a spus băiatul Clejanilor de această dată?

Fulgy traversează una dintre cele mai agitate perioade din viața sa. De ceva timp, fiul Clejanilor este în lumina reflectoarelor, iar declarațiile lui șochează. Recent, acesta a vorbit despre planurile sale de viitor și a lansat noi acuzații.

Se pare că pe lângă tot scandalul ce îl înconjoară, Fulgy este determinat să își pună la punct viața profesională. Acesta a mărturisit că are planuri mari, iar talentele lui muzicale o să fie recunoscute de toată lumea. Fulgy susține că va face muzică de calitate și nu se va coborâ la nivelul altor artiști din România, făcând referire la Alex Velea.

„Vreau să fac muzică de calitate, nu trapanele, nu prostiile astea pe care le vând oamenii care nu știu să cânte… Moft music va fi muzică de calitate, de la muzică clasică, la manele turcești. Am puterea și cunoștințele de a face asta”, a spus Fulgy, pentru FANATIK.

„Eu pot cânta orice”

Mai mult, Fulgy a declarat că talentele sale muzicale sunt superioare multora și a promis că în curând toată lumea va înțelege acest lucru. Băiatul Clejanilor a mai declarat că pe canalul său de Youtube urmează să apară numeroase piese, interpretate de artiști celebri. Toate aceste colaborări îi cresc binișor profiturile lui Fulgy, iar tânărul este cât se poate de mulțumit.

„Eu pot cânta orice, de la muzică clasică, muzică contemporană, manele… Eu am vândut piese la oamenii mei, o să auziți de ei pe canalul meu de youtube. Am vorbit cu Tzanca Uraganu, am vorbit cu Biju, cu Elis Armeanca, am vorbit cu Marinică Nămol, am vorbit cu mama mea, cu tatăl meu, de piese… Iar eu, pentru 5 minute, pentru că atât durează să fac o piesă la mine, iau 5.000 de euro pentru că toată lumea vrea hituri. Asta e principala mea sursă de venit. Dar mai am și din reclame, din youtube”, a mai spus Fulgy.

Sursa foto: Instagram