Funduleț a recunoscut! Și-a luat papucii de la 4 iubiți

Ana Baniciu, una dintre cele mai energizante prezențe feminine de pe scena muzicală românească, a dat cărțile pe față într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. Considerată cântăreața cu cel mai sexy posterior din showbiz, fiica reputatului Micea Baniciu a vorbit deschis despre gesturile de-a dreptul nebunești pe care le-a făcut din dragoste.

Când iubesc cu adevărat, femeile sunt în stare de orice pentru persoana dragă. Așa s-a întâmplat și în cazul Anei.

Câștigătoarea de la "Asia Express" a făcut mărturisiri savuroase, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

"În urmă cu câțiva ani, pentru iubire am plecat din București în alt oraș aflat la câteva sute de kilometri distanță, ca să văd o anumită persoană care îmi era foarte dragă. Cu toate că între noi nu era nimic, am vrut să-i fiu alături fără ca el să știe. La un moment dat, când a aflat că sunt acolo, s-a aprins scânteia iubirii. Gestul a meritat pe moment, eu nu regret nimic. Relația a durat aproximativ doi ani", a spus Ana Baniciu pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

„În toate relațiile pe care le-am avut, pe mine m-au lăsat bărbații”

Mai mult decât atât, artista ne-a mărturisit un amănunt de-a dreptul uluitor. Cu toate că este considerată una dintre cele mai sexy cântărețe din showbiz și se mândrește cu formele bine definite cu care a înzestrat-o mama natură, în puținele relații în care a fost implicată de-a lungul timpului, de fiecare dată, Ana Baniciu a fost părăsită de partener.

"Cu toate că o să pară de necrezut, în toate relațiile pe care le-am avut, pe mine m-au lăsat bărbații. Contrar aparențelor, toată lumea crede că eu i-am lăsat pe partenerii mei, dar adevărul e simplu, ei m-au lăsat pe mine. Nu am lăsat eu pe cineva vreodată. Nu am avut multe relații, pe bărbații cu care am fost pot să-i număr lejer pe degetele de la o singură mână", ne-a mai mărturisit cântăreața cu cel mai sexy posterior din showbiz.

Îndrăgostită iremediabil de muzică

Ana Baniciu a ajuns în lumina reflectoarelor odată cu serialul fenomen „Pariu cu viața". Îndrăgostită iremediabil de muzică și crescută într-o familie de muzicieni, și-a dorit de mică să facă o carieră în domeniul artistic. Cu un timbru special, artista își completează atuurile cu unul dintre cele mai hot trupuri din industrie.

