Gabi Bădălău “arbitrează” războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu: “Mi se pare absurd ca ele să se apuce să se jignească”. Precizări noi despre divorț

În interviul pe care a acceptat să-l ofere astăzi, 2 iulie 2021, Gabi Bădălău pare că “arbitrează” războiul dintre mama copiilor cu care este în divorț și actuala parteneră de viață. Milionarul a mărturisit că i se pare absurd că Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu au ajuns să se jignească. În plus, el a făcut noi precizări despre divorțul cu artista de 42 de ani.

Gabi Bădălău, “arbitru” în războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu

Azi, fiul lui Niculae Bădălău și-a surprins viitoarea soție cu un buchet de trandafiri roșii uriaș – după cum puteți remarca în galeria foto a articolului. Aflată la atelierul de croitorie pe care îl deține în București, Bianca Drăgușanu a împărtășit pe social media surpriza romantică pe care a trăit-o. Ulterior, iubitul ei i-a luat partea în scandalul în care este implicată alături de Claudia Pătrășcanu.

“Îmi e așa greu să mă cobor la acest nivel. Este mult prea jos pentru mine. Aștept cu nerăbdare să se termine totul. În primul rând, nu eu am pus-o pe Bianca Drăgușanu să dea acele declarații. Bianca este o femeie căreia să îi spui ce să facă? Nici nu știam de acele declarații, am aflat ulterior. Mi se pare absurd ca ele să se apuce să se jignească și să nu se aștepte la reacții ulterioare. Ce dai în viață, aia primești. Plus de asta, și Bianca este mamă și are ea mamă la rândul ei”, a declarat Gabi Bădălău pentru spynews.ro.

Gabi Bădălău, noi declarații despre divorț și vacanța cu băieții lui

“Se tot spune că nu vreau divorțul. Și eu îmi doresc divorțul, îmi doresc să scap, doar că divorțul nu este ca o sticlă cu apă. Mai mult decât atât, în viața mea nu există noțiunea de amantă, pentru că eu nu am nicio treabă cu ea (n.r.: Claudia Pătrășcanu) de mai bine de 2 ani. Vreau atât de mult să-mi văd de viața mea, de copiii mei și de cele două săptămâni de vacanță împreună cu ei”, a mai dezvăluit afaceristul, potrivit sursei citate.

