Gabi Bădălău, răspuns la acuzațiile Claudiei Pătrășcanu: ”Lucrurile astea se pot demonstra!”

Claudia Pătrășcanu susține că a fost amenințată în procesul de divorț

Claudia Pătrășcanu a luat foc atunci când a descoperit cine este psihologul care se va ocupa de cei doi copii în procesul de divorț. Psihologul a fost propus chiar tatăl copiilor și fostul partener, Gabi Bădălău:

”Nu voi accepta să fie supuși umilințelor vreodată de nimeni, sub pretextul că s-a avut acordul meu! Am fost amenințată, mi s-au cumpărat avocații, mi s-a spus că nu am nicio șansă, căci mă lupt cu o familie influentă și totuși, încă am speranța ca cererea aceasta se va judeca drept și poate lucrurile se vor încheia aici. Această doamnă din imagine a fost acceptata ca și psiholog pentru copiii mei, propusă de tatăl copiilor mei”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Claudia Pătrășcanu a mai mărturisit că nu înțelege cum este posibil ca cei mici să fie consiliați de un astfel de psiholog : ”nici nu știe să scrie, care demonstrează prin fotografii gesturile obscene sau care râde de artiștii țării noastre”, a mai adăugat Claudia Pătrășcanu.