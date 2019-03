Gabriela Cristea a publicat prima fotografie cu fiica ei, imediat după naștere

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt în culmea fericirii. Frumoasa prezentatoare de televiziune a adus-o pe lume pe cea de-a doua fiică a cuplului. Bineînțeles, un astfel de moment excepțional trebuia marcat cum se cuvine și în mediul online, astfel că vedeta a postat o fotografie cu fetița abia născută.

„De azi, primăvara pentru noi inseamna Iris!”, a scris Gabriela Cristea în dreptul fotografiei, dezvăluind și numele ales pentru bebeluș.

„Sa va trăiască minunea Iris si sa va aduca mereu primăvară in casă si in viata! După ce am văzut camera amenajata pentru bebelina am fost sigură că numele de floare va fi Iris, după pictura din camera ei. Al doilea nume va fi Gloria?”, „Felicitări sa va trăiască amândouă prințesele sa va bucurați de ele”, „Sa va traiasca, sa va umple sufletele de bucurie, alaturi de surioara ei!”, au fost câîteva dintre mesajele pe care fanii i le-au transmis Gabrielei Cristea.

Gabriela Cristea, primele declarații de pe patul de spital

La 44 de ani, Gabriela Cristea a adus-o pe lume pe cea de-a doua fetiță. Micuța prințesă a primit numele Iris și, deocamdată, proaspăta mămică a ales să nu-i arate fața. Aflată pe un pat din spitalul privat în care a născut și Andreea Bălan, vedeta de la Antena Stars a făcut câteva mărturisiri emoționante într-un mesaj făcut public:

“De azi, primăvara pentru noi înseamnă Iris! 🤗👸🏻💜🌺 Mulțumim echipei Sanador pentru grija pe care o purtați mămicilor și bebelușilor! Totul a decurs perfect atât pentru mine, cât și pentru bebe Iris! O primăvară însorită tuturor și mulțumim pentru toate mesajele și gândurile bune! 💜☀️ Tavi Clonda #bebeiris #sanador #victorienii”. Tavi Clonda și Gabriela Cristea mai au o fetiță, care are un an și jumătate.