Gabriela Cristea, adevărul despre situația financiară grea: „Nu am încasat nimic”

Gabriela Cristea a spus adevărul despre situația financiară grea! Fanii nu știau prin ce a trecut fosta prezentatoare, de fapt! Chiar dacă a fost complicat, vedeta a învățat o lecție importantă de care ține cont!

Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc, a dat cărțile pe față și a făcut o mărturisire-bombă care i-a șocat până și pe cei mai apropiați fani! Mai tot timpul zâmbitoare, fosta prezentatoare de la Mireasa – Capriciile Iubirii, ascundea, de fapt, o situație grea când era pandemie.

Departe de lumina reflectoarelor, Gabriela Cristea a fost la un pas de colaps financiar, iar realitatea a fost dură: luni întregi fără niciun venit! Vedeta a recunoscut că a fost greu pentru ea și familia ei, dar a învățat un lucru important! Fosta prezentatoare a realizat că nu trebuie să aibă numai o sursă din care să câștige bani.

„Eu am avut o chestie. Îți spun o treabă în premieră. În perioada pandemiei, am avut o perioadă în care am dus-o foarte rău, nu aveam bani, pentru că nu produceam nici eu, nici Tavi. Cred că am avut vreo 4-5 luni când cred că nu am încasat nimic. A fost foarte greu, pentru că trebuia să și trăim și… Atunci am înțeles un lucru important: că nu trebuie să ai o singură sursă de venit”, a mărturisit Gabriela Cristea, la emisiunea „Online story”.