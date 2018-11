Gabriela Cristea dezvăluie că aceea a fost cea mai grea perioadă din viața ei! Atunci când a trebuit să urmeze strict medodele medicale pentru a putea rămâne însărcinată. Realizatoarea emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” a explicat că s-a chinuit enorm pentru a avea copii.

Gabriela Cristea pierduse o sarcină și s-a speriat că nu va mai fi mama niciodată. Dar acum are o fetiță, Victoria, și este din nou însărcinată. Gabriela a dezvăluit că a cheltuit ceva bani pentru a deveni mama, după multe fertilizări in vitro. Dar s-a oprit la a șasea, iar pe Victoria a născut-o pe cale natural. Ar fi vorba de peste 30.000 de euro.

„Nu au reușit pe toate pe care le-am făcut. Am făcut șase de-a lungul timpului. Înainte să rămân însărcinată cu Victoria am făcut într-un singur an, înainte cu trei-patru luni de rămâne însărcinată, am făcut patru FIV-uri și încă un tratament, practic cinci tratamente într-un an. Fizic nu ai cum să faci mai multe. E foarte greu. Nu tratamentul este greu, ci partea psihologică. Din păcate, în România nu există asistența asta psihologică”, a mărturisit Gabriela.

Gabriela Cristea: ”Multe nu cred că am rămas însărcinată pe cale natural!”

„Multe femei nu cred că am rămas însărcinată pe cale naturală. Eu mi-am plătit toate FIV-urile. Mi se pare urât din punct de vedere financiar. Costă minimum 5.000 euro una. Sunt multe analize de făcut. Intervine tratamentul care depindă de procedură. Este între 3.000 de lei și 8.000 de lei. Implantarea ovulelor costă până în 10.000 de lei”, a declarat Gabriela Cristea, pentru revista Viva.

Nu s-a ridicat din pat 10 zile

Timp de 10 zile, prezentatorea TV nu s-a ridicat din pat decât pentru a merge la baie. „A fost cea mai grea perioadă din viața mea. Am stat în pat 10 zile. Tavi îmi aducea de mâncare. Mă ridicam și mă duceam doar până la toaletă. Ceea ce este o prostie, dacă prinde… prinde oricum. Factorul psihologic este cel mai important. Nu am fost constant la psiholog”, a mai adăugat prezentatoarea TV.