Gabriela Cristea a făcut o criză de nervi atunci când un concurent din emisiunea ei, ”Te iubesc de nu te vezi”, a trădat! Anume, a ajuns la un alt post de televiziune, pentru a-și spune dorința. Gabriela a primit vestea de la telespectatorii emisiunii pe care o moderează.

Vedeta a aflat povestea cu puțin timp înainte de a intra în emisiune. A fost foc și pară și a ținut să lămurească situația, cu tânărul care-și caută jumătatea, dar a făcut-o și la alt post tv. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, DECIZIE IMPORTANTĂ ÎN FAMILIA SA! TOTUL SE SCHIMBĂ ÎN VIAȚA EI ÎNCEPÂND DE LUNA VIITOARE)

„Am de lămurit o situaţie şi aş vrea să încercăm să o şi lămurim. În primul rând, vă mulţumesc vouă, celor de acasă, pentru promptitudinea de care daţi dovadă şi pentru faptul că sunteţi atenţi atunci când vine vorba de participanţii noştrii şi nu numai, de emisiunea noastră în general (…) Pe unde se putea, acolo am primit mesaje în ceea ce-l priveşte pe Mike. Telespectatorii ne-au informat că tu astăzi ai apărut la o altă emisiune, Mike. Şi că-ţi cauţi jumătatea prin tot Bucureştiul şi la toate studio-urile de televiziune. Ba mai mult decât atât, tu acolo ai susţinut că ai alt job şi că eşti singur din alte motive decât ne-ai spus nouă când ai venit la noi la emisiune”, a spus Gabriela Cristea, în platoul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”.

Concurentul şi-a cerut scuze şi a mărturisit că este disperat să-şi găsească jumătatea, de aceea a făcut greșeala. Iar Gabriela Cristea a luat decizia de a-i mai acorda o şansă. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA ÎL BAGĂ LA CHELTUIELI PE TAVI CLONDA. CE MESAJ I-A TRANSMIS PREZENTATOAREA TV. “SĂ MI-O SCHIMBE EL!”)

Gabriela Cristea, încă o fetiță și gata!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt extrem de fericiți de când au aflat că vor deveni din nou părinți. Cu toate acestea, se pare că vedetele s-au hotărât că se vor opri la doi copii. „Cumva, amândoi ne doream, dar nu mai îndrăzneam să-i cerem lui Dumnezeu încă o minune. Gabriela s-a speriat puțin, dar i-a trecut repede și acum se bucură și ea. Să nu exagerăm cu încă un copil. Nu m-aș hazarda la al treilea. Bonă încă nu am găsit, nu prea am căutat, dar ne trebuie un ajutor, cu două fete va fi și mai greu’, a adăugat acesta”, a declarat Tavi Clonda. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA VORBEȘTE DESCHIS DESPRE RELAȚIA CU TATĂL ȘI FRATELE EI: ”TOATE RĂNILE SE ÎNCHID, RĂMÂN CICATRICI”)

Mai mult, Tavi Clonda este extrem de fericit că va avea tot fetiță: „Voi fi între trei fetițe, că și mami e tot o fetiță, rămânem copii în sufletul nostru. Privesc partea bună, sunt răsfățatul casei, singurul prinț între atâtea prințese. Dar e și o responsabilitate: trebuie să am grijă de ele, să le ocrotesc, să le păzesc. Deocamdată, e destul de greu cu Victoria. De vreo două săptămâni e ceva mai ușor, de când merge. Acum însă, trebuie acum să fiu atent ce bagă în gură. Sunt sentimente noi pentru mine, sper să fac față! Învățasem de la bunica și de la mama niște chestii numerologice, calcule pentru aflarea sexului bebelușului. La prieteni le-am făcut, am râs, am calculat, la noi nu. La Victoria, i s-a pus sare în cap Gabrielei, la o petrecere, și a ieșit că va fi fată. Și așa a fost. Acum nu am avut timp să mergem nicăieri’”.