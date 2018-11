Gabriela Cristea, decizie importantă în familia sa! Totul se schimbă în viața ei începând de luna viitoare

Îndrăgita prezentatoare TV Gabriela Cristea a dezvăluit una dintre deciziile majore pe care le-a luat împreună cu soțul său. După ce au aflat despre ce este vorba, fanii cuplului au înțeles că pentru cei doi parteneri, dar și pentru micuța Victoria și bebelușul care e pe drum, totul se va schimba începând de luna viitoare. Mai mult, vedeta i-a îndemnat pe români să-i urmeze exemplul.

Gabriela Cristea înlocuiește bradul natural cu cel artificial începând cu acest an

Deși nu suntem nici la jumătatea lunii noiembrie, Gabriela Cristea s-a pregătit deja pentru Crăciun. Prezentatoarea a făcut deja primele cumpărături, iar de pe listă nu a lipsit bradul… unul artificial, pentru că, așa cum a mărturisit chiar ea, îşi doreşte să devină ecologistă. Însărcinată pentru a doua oară, vedeta a împărtășit fanilor săi totul despre schimbarea importantă din viața ei în cadrul emisiunii sale, care e transmisă în direct.

“Eu azi am fost şi mi-am cumpărat brad. Omul prevăzător îşi face iarna car şi vara sanie. Şi pe principiul: «Toamna taie bradul ca să fie sigur că are ce pune de Crăciun pe foc», uite-mă pe mine. Nu că nu îl pun pe foc, staţi liniştiţi. Oricum mi-am luat unul artificial. E primul an când mi-am luat brad artificial şi sunt foarte mulţumită. De ce? Pentru că am ajuns la concluzia că vreau să devin ecologistă. Noi să respirăm aer curat de la bradul din curte. Adică să nu-l mai tăiem, cum ar veni (…). Luna noiembrie vine pentru mine cu sărbătorile de iarnă. În timp ce ne întorceam cu bradul acasă şi cu podoabe şi cu tot ce trebuie la purtător, îmi zice Tavi: «Hai că au trecut şi sărbătorile astea»”, a povestit Gabriela Cristea cu zâmbetul pe buze în cadrul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”.

Gabriela Cristea, sarcină cu probleme

Într-un interviu acordat revistei VIVA!, Gabriela Cristea a dezvăluit că nu va naște la 40 de săptămâni, ci la 38. Frumoasa prezentatoare a mai spus că acesta este sfatul pe care l-a primit din partea medicilor, iar ea este decisă să îl respect, evitând astfel posibile complicații nedorite.

“Trebuie să nasc în martie, dar totul se va întâmpla cu două săptămâni mai devreme. Practic, eu nu voi naște la 40 de săptămâni, așa cum se întâmplă în mod normal, ci la 38 de săptămâni. Nu este prematur, dar așa mi-au spus medicii că este mai bine, în cazul meu. Eu am născut prin cezariană și prima oară și trebuie să am distanţă de doi ani între cele două operații… Eu nu voi avea doi ani și, prin urmare, ca să evităm să apară eventuale complicații, e bine ca nașterea să aibă loc puțin mai devreme”, a declarat Gabriela Cristea pentru VIVA!

Gabriela Cristea a devenit mamă pentru prima dată în toamna anului trecut

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda.