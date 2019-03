Gabriela Cristea, prima ieșire cu fetița nou-născută! Cum au fost filmate cele două

Gabriela Cristea radiază de fericire de când a dat naștere celei de-a doua fetițe, care se numește Iris Elena. În urmă cu câteva zile, vedeta a fost externată din spital și a mers acasă, la cealaltă fetiță, Victoria, care a primit-o cu brațele deschise pe surioara ei.

Datorită vremii frumoase de afară, prezentatoarea TV a ieșit la plimbare cu mezina familiei și a postat un video, în care are un zâmbet larg, semn că este foarte fericită și se consideră o femeie împlinită. “Prima plimbare a fetitei in noul carucior 2 in 1! #theairisselena @gabrielacristeaclonda #victorienii”, a scris vedeta la filmulețul distribuit.

Dieta folosită de Gabriela Cristea pentru a slăbi după cea de-a doua naștere

La fel ca în timpul primei sarcini, și de data aceasta Gabriela Cristea a luat câteva kilograme în plus și e decisă să scape de ele folosind o dietă-minune. În timpul regimului alimentar, care, de fapt, e mai mult un stil de viață sănătos, vedeta are voie să mănânce carne, pește, legume ouă și rar tărâțe… în loc de pâine. (VEZI ȘI: GABRIELA CRISTEA ȘI TAVI CLONDA AU ALES TREI PRENUME PENTRU CEA DE-A DOUA FETIȚĂ: ”DACĂ VICTORIA ESTE O PRINŢESĂ, IRIS ESTE O ZEIŢĂ”)

“Mănânc doar carne, pește și legume, atât. Carne pe grătar sau la cuptor, legume crude sau fierte. Cinci porții pe zi, cantități destul de mici. Mai mănânc și trei ouă pe săptămână. De pâine, paste, carbohidrați, nici nu se pune problema. Însă eu am o slăbiciune pentru dulciuri. Și am făcut de câteva ore, dar hiperproteice. Mai exact, în loc de făină am folosit tărâțe măcinate și am adăugat puțin îndulcitor artificial, specific diabeticilor. Am făcut și prăjituri normale, dar m-am consolat doar cu mirosul. Știu că sună ciudat, dar eu îmi hrănesc pofta de dulce doar gătind și primind feedback pozitiv din partea oamenilor”, a declarat soția lui Tavi Clonda pentru revista VIVA!.