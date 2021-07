Gabriela Cristea, probleme de sănătate. Cu ce se confruntă prezentatoarea de la Antena Stars

Gabriela Cristea și-a speriat comunitatea de pe Instagram, după ce a apărut pe Instastory cu aerosoli pe față.

Prezntatoarea a povestit cu ce se confruntă în momentul de față, precizând că nu este nimic grav, însă o răceală îi dă de furcă.

„Pe principiul oamenii șmecheri răcesc vara, eu am o ușoară răgușeală și fac niște aerosoli. Am început săptămâna cu bine. După ce fac aerosoli o să mă și odihnesc jumătate de oră și după plec la studio. Stați liniștiți, că pot să vorbesc foarte bine și mă rezolv imediat cu aerosoli. Fac și eu aerosoli și copiii ca să fim așa „în tandem” cu toții, să nu cumva să nu facem lucrurile împreună”,a spus Gabriela Cristea, recent, pe Instagram.

Au ajuns la urgențe cu fiica lor Victoria

Gabriela Cristea a răcit, după ce a ajuns cu fata ei cea mare de urgență la spital, acuzând febră mare. De asemenea ea a precizat că și ea și cele două fiice au răcit.

Tavi Clonda a dezvăluit ulterior că, din fericire, acum ambele fetițe sunt bine și că atât fata cea mare, cât și mezina, Iris, se află sub tratament.

„Gabriela era la emisie. Am rămas cu amândouă acasă și când am văzut 39, 9 am chemat salvarea, pentru că m-am panicat. Eu am făcut tot ce se putea… spaima a fost groaznică pentru că nu scădea sub 38,8. Am dus-o la spital, au rămas internate. Au făcut analize și a fost o laringită virală, deci nu a necesitat antibiotice. Acum este mai bine Victoria, este ținută sub control. Are un tratament, la fel și Iris. E haos. Fiecare are tratamentul ei”,a dezvăluit Tavi Clonda, la Antena Stars.