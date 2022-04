Gabriela Cristea, schimbare importantă de look: ”Eu, cea nouă”

Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul! Prezentatoarea de la Mireasa – Capriciile Iubirii s-a tuns și le-a arătat noul look fanilor ei de pe Instagram.

„Me, the new one! (nr. eu, cea nouă)”, a scris Gabriela Cristea în descrierea postării de pe Instagram, care a adunat zeci de mii de aprecieri.

View this post on Instagram A post shared by Gabriela Cristea (@bygabrielacristea)

„Te întinerește noul Look. ?”, „În sfârșit ți-ai schimbat freza”, „Vaiiii, cât de fain!!!! Adorrrr ❤️❤️❤️”, „Wow îți stă super așa te întinerește noul look ❤️?”, „Vă prinde super bine, o schimbare totală!?”, Super te prinde culoarea. Naturală. ❤️❤️”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Gabriela Cristea a ținut o dietă anul trecut

Acum un an, vedeta de televiziune le spunea fanilor că a intrat la cura de slăbire pentru a scăpa de kilogramele în plus. Gabriela Cristea avea atunci meniul împărțit în cinci mese, trei principale și două gustări.

”M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări. Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice. Inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține.

Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede. Doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor. Așa că am optat pentru varianta de 1200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super!

Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer”, spunea Gabriela Cristea, anul trecut.