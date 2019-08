Gabriela Cristea și Tavi Clonda, noi dezvăluiri despre nuntă! Unde are loc petrecerea și ce meniu vor avea

Au mai rămas câteva zile până când Gabriela Cristea și Tavi Clonda își vor uni destinele și în fața Lui Dumnezeu. Viitoarea mireasă a făcut noi dezvăluiri despre nuntă, dar și despre botezul micuței Iris. Vă reamintim că prezentatoarea TV și cunoscutul artist au făcut cununia civilă pe 30 aprilie 2015.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, noi dezvăluiri despre nuntă

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se vor căsători religios sâmbătă, 24 august. În cadrul unui interviu oferit recent, carismatica vedetă a mărturisit că petrecerea va avea loc chiar în grădina vilei lor din Corbeanca, iar lista invitaților nu este lungă, pentru că atât la nuntă, cât și la botezul micuței lor prințese vor participa doar familiile lor și câțiva prieteni foarte buni.

“Pentru că trebuie să ne ocupăm de copii, amenajăm și casa, avem multe evenimente în toamna asta. Începem pe 24 august, când ne căsătorim religios. Ne-am hotărât să facem petrecerea în curtea casei noastre, ceea ce a implicat o organizare generală. Am conceput un șotron la intrarea în curte, e desenat de mine”, a declarat Gabriela Cristea în cadrul unui interviu oferit la Antena Stars.

Soția cântărețului a mai declarat că meniul de la petrecerea de nuntă va fi unul tradițional, iar delicioasele sarmale nu vor lipsi. În plus, viitoarea mireasă a menționat că își dorește o nuntă cu tradiții și cu lăutari. În ziua cununiei religioase a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda va avea loc și creștinarea fiicei lor: Iris are cinci luni. Cuplul mai are o fetiță: Victoria, care împlinește luna viitoare trei ani.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe împreună

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au făcut cununia civilă pe 30 aprilie 2015 la Casa de Căsătorii a Sectorului 4 din București. Pe atunci prezentatoarea avea 40 de ani, iar artistul 35 și, în urma ceremoniei, ea a luat numele soțului său în buletin, însă, numele de scenă l-a păstrat. Cei doi soți au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.