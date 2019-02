Gabriela Firea: “Bugetul scade. Bucureștenii o vor duce mai rău în perioada următoare”

Taierea cu aproape 25% a bugetului Primariei Generale, inseamna falimentul Capitalei Romaniei! Va prezint acum, concret, ce se va intampla daca aceasta taiere de 180 milioane de euro va fi pusa in practica, asa cum este acum in proiectul de buget. In ciuda tuturor atacurilor facute asupra mea de catre dl Liviu Dragnea, eu, in calitate de Primar General, nu voi inceta sa spun adevarul si sa atrag atentia asupra acestei incredibile manipulari care va lovi, in final, in bucuresteni. Dl Dragnea uita ca Primaria Capitalei are atributii diferite fata de cele 6 primarii de sector si, deci, facturi de platit diferite. Pentru ca Primaria Capitalei achita pentru toti bucurestenii facturile pentru RADET, STB S.A, cele 20 de spitale, asistenta sociala, marile lucrari de infrastructura, iluminat, etc, toate acestea se afla in pericol, doar din cauza ca dl Dragnea vrea sa ne pedepseasca. #faramalefici#adevarulvainvinge

Publicată de Gabriela Firea pe Marţi, 5 februarie 2019