Gabriela Lucuțar a postat un video cu Silviu Prigoană, după înmormântarea lui. S-a viralizat rapid!

Gabriela Lucuțar a fost cea care s-a ocupat de funeraliile lui Silviu Prigoană și a avut grijă să îi respecte toate dorințele. Cei doi au fost foarte buni prieteni, iar vestea morții omului de afaceri a întristat-o profund pe patroana de pompe funebre. La scurt timp de la înmormântare, „Regina Întunericului” a transmis un mesaj special pentru fostul politician.

Gabriela Lucuțar, cunoscută drept „Regina Întunericului”, s-a ocupat de funeraliile mai multor personalități din România, precum Ionela Prodan, Sebastian Papaiani, Ion Dichiseanu sau Mioara Roman, iar acum a organizat și înmormântarea lui Silviu Prigoană. Patroana de pompe funebre a recunoscut că moartea omului de afaceri i-a lăsat un gol imens în inimă.

Gabriela Lucuțar a publicat pe rețelele de socializare un fragment din ultimul podcast al lui Bursucu’, în care a fost invitat Silviu Prigoană. În filmuleț, prezentatorul îl întreabă pe omul de afaceri dacă poate avea succes, ținând cont de competiția aprigă din mediul online. Răspunsul fostului politician a fost genial.

„Ai uitat ce a spus Napoleon? Eu cu asta m-am dus, toată viața, în cocoașă: Ranița fiecărui soldat este bastonul de mareșal, depinde cum se comportă în luptă. Tu ești pe o piață unde te lupți, bastonul tău de mareșal este acolo. Cum te lupți, așa vei fi mareșal sau nu. Viitorul e strălucit pentru toată lumea. Plus că mai ai și tu micile bucurii, mai moare un podcastist, mai urci o treaptă… Faci și o emisiune pe tema asta (n.red. glumea)”, i-a spus Silviu Prigoană lui Bursucu’.

„Regina întunericului” a distribuit acest fragment din podcast, dar a scris și un mesaj pentru omul de afaceri. Gabriela Lucuțar a precizat că Silviu Prigoană va rămâne printre noi pentru totdeauna.

Silviu Prigoană parcă a presimțit că i se apropie sfârșitul. Patroana de pompe funebre era foarte apropiată de el și a dezvăluit, în cadrul unui interviu exclusiv la CANCAN SENZAȚIONAL, că afaceristul vorbea foarte des despre moarte în ultima vreme.

„În ultima vreme vorbea foarte des despre asta, cel puțin o dată pe săptămână, să pună la punct niște detalii. Noi zâmbeam, râdeam și îi spuneam să stea liniștit că se va întâmpla asta foarte târziu. Uite că nu s-a întâmplat târziu. Nu și-a dorit să fie văzut mort. Am rămas fără voce, cred că Silviu Prigoană a vrut să nu mai vorbesc nimic. Este prima dată în viață când rămân fără voce.

În momentul în care domnul Prigoană s-a stins din viață și am fost contactată și contractată de către Honorius – sub un contract de confidențialitate semnat în fața unui notar și în fața unor avocați – ca eu să organizez și să îndeplinim ultimele dorințe, modalitatea de înhumare a bietului om. Nu a lăsat un testament clar. Noi am discutat foarte mult despre lucrul acesta. Era un om foarte docil, bine organizat”, a declarat Gabriela Lucuțar pentru la CANCAN SENZAȚIONAL.