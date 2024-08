Gabriela Lucuțar, dezvăluiri halucinante după divorț! A cerut ordin de protecție împotriva fostului soț: „Viața mea și a copiilor mei e pusă în pericol”

În urmă cu doar câteva luni, Gabriela Lucuțar surprindea pe toată lumea, anunțând divorțul de Romeo Constantin Lucuțar, după 20 de ani de mariaj. Ei bine, acum „Regina Întunericului” vine cu noi dezvăluiri halucinante despre bărbatul ce i-a fost alături. Se pare că despărțirea nu a fost una atât de pașnică pe cum s-a crezut, iar blondina chiar a ajuns să se teamă pentru viața sa, motiv pentru care a cerut un ordin pe protecție împotriva fostului partener.

După 20 de ani de mariaj, Gabriela și Romeo Constantin Lucuțar au decis că este mai bine să o apuce pe drumuri separate, așa că au semnat actele de divorț. Totul s-a întâmplat la notar, pe cale amiabilă. Cei doi au avut de împărțit o avere de aproximativ 2,7 milioane de euro, din care „Regina Întunericului” a rămas doar cu 30 % și cu firma de pompe funebre, ce a făcut-o celebră. Însă, divorțul celor doi se pare că nu a fost unul tocmai pașnic. Ce s-a întâmplat între aceștia?

Așa cum spuneam, inițial, Gabriela Lucuțar nu a vrut să dea prea multe detalii despre finalul mariajului său, spunând doar că divorțul a venit pentru că partenerii nu mai erau fericiți împreună. Însă, acum, „Regina Întunericului” a decis să spună tot adevărul, mărturisind că divorțul a fost unul greu, cu scandal.

Mai exact, acum, Gabriela Lucuțar își acuză fostul soț de violență atât verbală, cât și fizică și spune că ajunsese chiar în punctul în care s-a temut pentru viața ei. Așa că blondina a luat atitudine, iar pentru a se proteja pe ea și cei trei copii ai săi chiar a cerut un ordin de protecție împotriva fostului soț.

„Spre finalul căsniciei, lucrurile s-au schimbat, au existat și o ceartă și o agresiune, chiar în fața copiilor, iar atunci am decis să pun punct. Eu nu sunt violentă, știam că nici el, m-am temut pentru viața mea. Când am zis că vreau să divorțăm, pentru că nu mă mai simțeam bine, nu mai eram fericită, a devenit agresiv, nu doar fizic, ci și verbal.

Am știut și mi-am dat seama că viața mea și a copiilor mei e pusă în pericol, iar atunci am decis să cer ordin de protecție, m-am temut pentru viața mea și a copiilor mei.(…) Nu mă așteptam să fie așa. După 20 de ani zici că nici nu l-am cunoscut niciodată, zici că nici n-am fost cu cineva vreodată, poate pentru că acum mi-am dat seama ce fel de om a fost. Regret că am fost împreună, dar dintr-un singur punct de vedere nu regret… acela că am trei copii minunați”, a mărturisit Gabriela Lucuțar, potrivit spynews.ro.