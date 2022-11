Gabriela Marin, de la „Cronica Cârcotașilor”, s-a căsătorit! Cine e soțul actriței care o interpretează pe Denise „Pilafai”

Actrița Gabriela Marin, s-a căsătorit marți, 28 noiembrie cu alpinistul Radu Turtă! Colega „cârcotașilor” de la Prima TV, cea care o interpretează pe Denise „Pilafai” a spus „DA”, în fața ofițerului de stare civilă. Ce declarații a făcut bruneta.

Gabriela Marin, (35 de ani) actrița care face parte din echipa „Cronica Cârcotașilor”, s-a căsătorit civil cu Radu Turtă, cel cu care formează un cuplu de aproximativ doi ani de zile. Gabriela este cunoscută datorită personajelor pe care le interpretează, precum Diana Șoșoacă sau Denise „Pilafai”.

Actrița a mărturisit ironic, faptul că a întârziat la cununie, pentru că a rămas blocată în trafic.

„Toți colegii și prietenii au râs de mine pentru că am întârziat și la nunta mea. Eu, de felul meu, mai întârzii pe la filmări, spre disperarea colegilor! Ei așteptau deja acolo de jumătate de oră, noi eram în trafic (am prins blocaj la Arcul de Triumf) și am ajuns la 14.00 fix, atunci când trebuia să fim deja înăuntru.

Ce să zic, am încălcat și niște reguli de circulație, cu voia participanților din trafic! Am scos capul pe geam și i-am rugat să ne lase să trecem pentru că întârziem la propria cununie. A fost cu emoții, cu glume din partea colegilor de la «Cronică» și cu o stare generală de voie bună. Mai facem!”, a declarat Gabriela, pentru Click!.

(CITEȘTE ȘI: Ce cadou inedit a primit Andreea Bănică de ziua de nume, de la soțul ei. Multe femei ar fi invidioase! FOTO)

„Chiar și Denise Rifai mi-a trimis o urare extrem de frumoasă”

Actrița a vorbit și despre petrecerea care va avea loc în vara anului viitor, după cum spune chiar ea.

„Nunta religioasă sperăm să aibă loc la vară, undeva pe o plajă frumoasă. Până atunci, ne bucurăm de primele zile de căsătoriți și de faptul că au fost alături de noi oameni foarte dragi nouă”.

Gabriela a mărturisit că și Denise Rifai i-a urat „casă de piatră” și multă fericire.

„Chiar și Denise Rifai mi-a trimis o urare extrem de frumoasă, prin colegul Dezbrăcatu, a fost o surpriză minunată! Cu atâtea urări de bine, avem datoria, e musai să fim fericiți”, a mai spus actrița, potrivit sursei menționate anterior.