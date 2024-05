Gabriela Oțil a dezvăluit totul, după defilarea ”transparentă”, fără sutien! ”Când mă prinde, mă dezbracă!” + Soțul știe tot!

Gabriela Oțil a fost vedeta prezentării de modă semnată de celebrul designer Cătălin Botezatu, care a creat o colecție capsulă pentru vară, articole pe care le găsim într-un cunoscut lanț de supermarketuri. Piesa de rezistență a fost o ținută transparentă, care a lăsat la vedere trupul perfect al soției matinalului de la Antena 1. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Gabriela a recunoscut că Dani îi înțelege meseria, chiar dacă, uneori, nu-i prea convine situația. În plus, ea era model și când s-au cunoscut, așa că prezentatorul TV s-a adaptat situațiilor când partenera sa de viață defilează pe podium în costume de baie sau ținute transparente.

Gabriela Prisăcariu Oțil și Cătălin Botezatu lucrează împreună de când ea avea 14 ani și își făcea debutul în lumea modellingului. Soția lui Dani Oțil are în continuare dimensiuni de invidiat, chiar dacă a trecut printr-o sarcină. Vedeta ne-a spus cum reușește să se mențină așa.

CANCAN.RO: Ai avut o apariție foarte sexy în această seară. Cum a ales Cătălin Botezatu ținuta și care a fost reacția ta când ai văzut-o?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Mulțumesc! Ăsta este Cătălin! Tot timpul, când mă prinde, mă dezbracă! Nu am ce să fac, soțul știe, e cu aprobare! Deci e ok.

CANCAN.RO: Dar Dani ți-a cerut vreodată, de exemplu, la ținute excentrice să apelezi la vreo protecție ca să nu se vadă tot, cum a fost acum?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu, nu se bagă. Peste meseria mea și peste jobul meu nu se bagă și mă înțelege foarte bine. Apreciez foarte mult lucrul ăsta. Probabil că nu-i convine, dar nu are ce să facă, așa m-a cunoscut!

CANCAN.RO: Contează ca fiecare să aibă libertatea lui în ceea ce privește profesia.

Gabriela Prisăcariu Oțil: Da și eu mă simt foarte bine când știu că are încredere în mine, când știu că merg acasă și că nu o să existe vreo ceartă pe acest subiect sau că mâine o să apară imagini cu mine din prezentare, nu avem! Mă simt foarte bine și sunt foarte fericită. Și Cătălin îmi zicea: “O să te omoare bărbată-tu!” Nu, sunt extrem de liniștită din punctul acesta de vedere, are încredere în mine, știe ce are acasă, așa m-a cunoscut!

CANCAN.RO: Ai un corp extraordinar, o siluetă trasă prin inel. Cât muncești pentru a arăta așa?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Să știi că am avut foarte mari emoții, că știam la ce vin și că o să fiu așa mai…în costum de baie. Muncesc destul de mult, încerc să am foarte mare grijă de mine. Nu îmi iese, se poate și mai bine de atât, dar în situația asta e ok. Merg la sală, am grijă ce mănânc, copilul mă ține activă, deci sunt bine. Și, în plus, am un soț care arată foarte bine, deci trebuie să mă țin acolo, bine.

CANCAN.RO: Ai și alimente pe care le-ai scos din alimentație sau pe care le consumi foarte rar?

Gabriela Prisăcariu Oțil: Nu, nu am ținut niciodată dietă și nici nu o să țin, sunt echilibrată, mănânc câte puțin din toate. Îmi place să mănânc.

CANCAN.RO: Ați bifat o premieră, zilele trecute, Tiago a început grădinița. A fost totul bine, dar tu ai trăit intens momentul.

Gabriela Prisăcariu Oțil: Doamne, ce emoții! Ce săptămână! Este plină de emoție săptămâna asta. Da, l-am dus pentru prima dată la grădiniță. Eu am avut emoții, eu am plâns, el nu. Astăzi a fost a doua zi și nici nu a trebuit să duc muncă de convingere, chiar mă aștepta de dimineață cu ghiozdănelul pregătit. Totul a decurs foarte bine. Sunt șocată, cumva mă bucură, dar cumva mă și întristează acest lucru, pentru că îmi dau seama că a crescut și este independent și nu vreau să semene cu taică-su așa independent, vreau să fie puțin mai lipit.

