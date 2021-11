Gabriela Prisăcariu Oțil, soția prezentatorului de la Antena 1, este una dintre cele mai active mămici din showbiz! Nici nu a născut bine, că a și început activitatea. Ba face diverse shooting-uri foto, ba „verifică” activitatea de la restaurantul soțului! CANCAN.RO a surprins-o pe blondină în timp ce făcea o vizită de „lucru”.

Șapte săptămâni are blondina de când a devenit mamă, dar nimic nu-i stă în cale! Nici măcar micuțul Tiago. Gabriela Prisăcariu „are bază”, în primul rând, în soțul ei, iar apoi în mama ei, atunci când vine vorba de supravegherea micuțului, dar și când „afacerile” i-o cer.

Gabriela „verifică” activitatea angajaților

Recent, Gabriela a fost surprinsă de paparazzii CANCAN.RO la restaurantul soțului.

Îmbrăcată într-o pereche de jeans de culoare neagră, cu o pereche de bocanci în aceeași nuanță, cu părul prins în coadă și cu privirea ațintită în telefon, Gabriela a pășit grăbită către intrarea restaurantului. Acolo unde, cel mai probabil, a făcut o mică vizită pentru a gusta din preparatele atât de apreciate ale bucătarilor.

Iar pentru ca outfit-ul să fie complet, vedeta și-a pus o geacă tip bomber, animal print, dar și o poșetă micuță, corai.

Cum a ajuns la forme de invidiat Gabriela Prisăcariu

Deși a reușit să topească kilogramele în plus, Gabriela Prisăcariu spune că nu a ținut niciun fel de dietă, doar că în aceste momente nu prea are poftă de mâncare și asta pare că a ajutat-o foarte mult.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată.

Alăptatul și colicile bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal. Mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Prezentatorul de la „Neatza” și-a cooptat soacra în afaceri

Dani Oțil nu are succes doar în sfera televiziunii, ci și în cea a afacerilor! Prezentatorul TV și-a deschis în 2016 un restaurant într-o zonă bună a Capitalei. Notorietatea de care se bucură, dar și meniul diversificat și, evident, executat de cele mai iscusite mâini, face din acest local unul extrem de căutat și apreciat.

Evident, pe lângă aceste două elemente și personalul este important! Astfel că printre oamenii de bază se află și mama Gabrielei Prisăcariu, după cum chiar matinalul de la Antena 1 a declarat. S-ar părea că implicarea acesteia este una extrem de mare și face ca totul să meargă ca pe roate.

”Eu am angajat-o pe soacră-mea, e aproape șefa mea. E bine, e bine că-i mai trag din salariu”, a spus Dani Oțil în cadrul emisiunii de la Antena 1.

