Generația care repara lucruri a dispărut. Psihologii spun că omenirea pierde treptat o abilitate esențială

De: Daniel Matei 25/03/2026 | 22:50
Există o diferență tăcută între generațiile care au crescut reparând lucruri și cele care au crescut înlocuindu-le. Nu este doar o schimbare de obiceiuri — este o schimbare profundă în modul în care oamenii gândesc, reacționează și gestionează problemele.

În trecut, atunci când ceva se strica, nu era aruncat imediat. Era desfăcut, analizat, întors pe toate părțile. Cineva încerca să înțeleagă ce nu funcționează și, mai ales, de ce. Procesul era lent, uneori frustrant, iar rezultatul nu era niciodată garantat.

Global Desk notează că „psihologii au examinat diferențele generaționale în dezvoltarea emoțională, în special în rândul persoanelor care au crescut înainte de conectivitatea digitală pe scară largă”. Ceea ce au descoperit a fost fascinant: generația care a reparat lucrurile a dezvoltat ceea ce cercetătorii numesc „toleranță la frustrare”, practic, capacitatea de a rămâne calm atunci când lucrurile nu funcționează. Iar acum, totul pare să se piardă.

Când un obiect nu mai funcționează, de cele mai multe ori este înlocuit. Când apare o dificultate, instinctul este să găsim cea mai rapidă soluție sau să o evităm complet. Confortul modern a eliminat multe dintre momentele în care eram obligați să stăm cu o problemă suficient de mult încât să o înțelegem cu adevărat.

Cum am ajuns să aruncăm și să înlocuim decât să reparăm

Psihologii spun că abilitatea de a rezolva probleme nu vine doar din inteligență, ci din experiența repetată de a te confrunta cu lucruri care nu funcționează. Este o abilitate care se construiește în timp, prin încercări, erori și ajustări constante.

Într-o lume în care aproape orice inconvenient are o soluție instantanee, acest tip de antrenament mental devine din ce în ce mai rar. Mintea nu mai este pusă să caute, să testeze, să insiste. În locul acestor procese apare o dependență subtilă de ușurință — iar atunci când ceva nu funcționează imediat, frustrarea apare mult mai repede.

Generațiile care au reparat lucruri au învățat un adevăr simplu: disconfortul face parte din progres. Unele lucruri necesită timp. Altele necesită mai multe încercări. Iar multe dintre ele nu funcționează din prima.

În schimb, generațiile crescute cu soluții rapide au acces la mai multe resurse ca oricând — dar mai puține ocazii de a-și construi reziliența. Diferența nu se vede doar în modul în care tratăm obiectele, ci și în modul în care tratăm relațiile, cariera sau obiectivele personale.

Pentru că, la un moment dat, toate cer același lucru: răbdare, perseverență și capacitatea de a rămâne într-un proces dificil. Problema nu este că lumea modernă este mai ușoară. Problema este că, odată cu această ușurință, pierdem exact experiențele care ne învățau cum să gestionăm lucrurile grele, mai scrie sursa citată.

