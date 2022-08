George Buhnici a recidivat?! Încă un derapaj grav: ”Fetele de 13 ani nu stau de vorbă cu băieți de 23?”

George Buhnici a făcut, în urmă cu câteva săptămâni, declarații deloc potrivite, atunci când acesta a afirmat că fetele care vin la plajă trebuie să treacă întâi pe la ”săliță”, pentru că el vrea să vadă ”piele fără vergeturi”. Bărbatul a vrut să facă, cel mai probabil, o glumă legată de aspectul fizic al partenerei de viață, însă a reușit, într-un final, să creeze o întreagă discuție pe internet.

„Și-am văzut fete care arată foarte bine, aici. Dar am văzut și fete care nu arată foarte bine. Și nu aș vrea să mi se interpreteze, suntem la festival, putem să dăm vina pe orice, bă, dar serios, mai mergeți pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la ț*&^ și la b&^%? Aia vreau să văd la mare!” , au fost declarațiile fostului jurnalist.

Însă, se pare că nu este prima dată când fostul prezentator de la PRO TV face declarații absolut halucinante! Într-un dialog din 2013, dintre George Buhnici și Marian Andrei, un fost coleg de-ai lui, care prezintă rubrica de tehnologie de la ProTv, „iLikeIT”, vloggerul a făcut niște declarații scandaloase, tot cu privire la minore.

George Buhnici, încă un derapaj grav: ”La Jilava, fetele de 13 ani nu stau de vorbă cu băieți de 23?”

„Două fetițe de vreo 10 – 13 ani m-au văzut plecând cu mașina asta și au făcut: „e roșieee”, i-a spus Marian Andrei lui Buhnici. Replica vloggerului a venit instant: „De 13 ani? Și tu erai la discotecă cu mașina, nu?”. „Ce glumă proastă”, i-a atras atenția Andrei. „Adica nici tu nu ești departe de vârstă de ele”, a continuat Buhnici, în timp ce prietenul său a explicat că „o să taie asta la montaj”.

Buhnici: „De ce? Nu e pedofilie? La Jilava, fetele de 13 ani nu stau de vorbă cu băieți de 23?”

Andrei: „Nu”.

Buhnici: „Nu? Nici acolo? A, bine. Mai trag una data viitoare”.

Dialogul din urmă cu 9 nouă ani a fost postat pe Tik Tok, acolo unde a început să curga un val de reacții negative la adresa vloggerului care face, din nou, afirmații nepotrivite despre fete minore.

George Buhnici și-a cerut scuze după ce a trimis fetele ”la săliță”

La câteva săptămâni de la izbucnirea scandalului, George Buhnici a recunoscut că ceea ce a spus în acel interviu publicat de Antena 1 a fost „o tentativă total neinspirată de umor” a reușit să fie „superficial și lipsit de empatie” și a jignit categorii întregi de oameni.

„Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură. Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă. Dar asta nu scuză nimic.

Probabil din dorința de a șoca și de a impresiona audiența (încă procesez tot ce s-a întâmplat și se întâmplă), dintr-o tentativă total neinspirată de umor, am „reușit” să fiu superficial și lipsit de empatie, am jignit categorii întregi de oameni și am obținut într-adevăr un șoc – dar acest șoc a fost în primul rând pentru mine și pentru familia mea, nu numai pentru public. Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor pe care, fără să-mi dau seama, într-o pauză de rațiune , i-am și mai ales le-am agresat prin limbaj, prin grobianism și prin lipsa de politețe”, a spus el.

