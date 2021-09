George Burcea, alături de Catherine Zeta-Jones în Familia Addams: „Am început pregătirile cu make-up, costume și repetiții”

George Burcea trăiește cea mai bună perioadă a vieții lui. Actorul a povestit pentru CANCAN.ro că ultimii doi ani din viață. Mai exact de la despărțirea de Andreea Bălan, i-au adus numai satisfacții profesionale, dar și amoroase: pe Viviana. Fostul soț a divei din trupa Andre a prins un super rol în producția filmului Familia Addams, care se va filma și în România. George Burcea joacă alături de Chaterine Zeta-Jones, dar și alți actori celebri de la Hollywood.

Familia Addams, pe meleagurile românești

Regizorul Tim Burton a ales ca țara noastră să fie locul în care se va filma The Addams Family, peliculă în care George Burcea va avea ocazia să apară. Dintre toți actorii participanți la casting, fostul soț al Andreei Bălan a fost ales să-l joace pe Lurch, unul dintre cele mai importante personaje din film, majordomul familiei Addams.

Așadar, pentru că are o stea norocoasă, George Burcea va juca în același film cu Chaterine Zeta-Jones (Morticia Addams), Issac Ordonez (Pugsley Addams), Tommie Earl Jenkins (Mayor Walker), Iman Marson (Lucas Walker), William Houston (Joseph Crackstone), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Santiago), Oliver Watson (Kent), Calum Ross (Rowan) și Johnna Dias Watson (Divina).

The Addams Family este filmat din perspectiva personajului Wednesday Addams și este o producție sută la sută Netflix, unde și va fi difuzată.

George Burcea: „ La casting m-am prezentat exact ca Lurch”

În același film va mai apărea și Magicianul Victor Dorobanțu, care îl va juca pe Thing” – adică mâna personajului Thing T. Tim Burton a ales doi români pentru această peliculă.

„Faptul cã lucrez cu Tim Burton este un lucru extraordinar atât pentru mine că actor, cât și că om, pentru că nu prinzi o astfel de colaborare mereu. Am început pregătirile cu make-up, costume și repetiții, am discutat cu Tim câteva ore despre personaj și despre ce presupune munca din spate. Acum aștept doar să începem filmarea cu mine, căci ei deja filmează alte bucãti.

Lurch, personajul pe care îl interpretez mi se potrivește perfect și spun asta pentru că de multe ori colegii de breaslă mi-au spus că semăn cu el. Cred că am fost vreo 15-20 de actori pentru acest rol, dar a fost să fie al meu. Am văzut toate seriile din Familia Addams. Cunosc personajul foarte bine și am încredere că-i pot aduce multe lucruri noi, chiar dacă de-a lungul timpului, mari actori internaționali au făcut istorie cu el.

La casting m-am prezentat exact ca Lurch – costum, papion, vocea lui sau mai degrabă mârâitul lui și, bineînțeles, fără barbă. A contat enorm de mult faptul că am fost pregătit și mai ales că în momentul în care am auzit de casting. Eram convins 100% că acest rol vă fi al meu. M-am dus la casting cu o încredere cum n-am avut-o niciodată la vreun casting.”, a declarat George Burcea, în exclusivitate pentru CANCAN.ro.

După despărțirea de Andreea Bălan, George Burcea a înflorit: „Faptul că o am pe Viviana lângă mine contează enorm în dezvoltarea mea și a noastră că și cuplu”

George Burcea este actor și scriitor, având pe piață deja lansate 3 cărți, două volume de poezii „Un strop de culoare” și un roman „Scrisoare către Ceaușescu”, inspirată din viața mamei lui, dar și din propria realitate trăită.

„Munca mea de peste 18 ani, de când am plecat de nebun de acasă, dă roade în tot ce mi-am propus, iar de aproape doi ani de zile simt că iubesc și mai mult tot ceea ce fac. Mă iubesc mai mult pe mine, mă apreciez, am încredere mai mare decât aveam anterior. Iar faptul că o am pe Viviana lângă mine contează enorm în dezvoltarea mea și a noastră că și cuplu.”, a mai spus actorul, pentru CANCAN.ro.

George Burcea a fost căsătorit cu Andreea Bălan, iar împreună au două fete, Clara Maria și Ella Maria. Cei doi s-au despărțit după aproape un an de căsătorie și 5 ani de relație, în 2020. La doar câteva luni de la separare, artista și-a refăcut viața cu Tiberiu Argint, iar George Burcea alături de Viviana Sposub, pe care a cunoscut-o la Ferma, de la Pro TV.