George Burcea, primul interviu după ce Andreea Bălan a făcut stop-cardiac. Ce s-a întâmplat, de fapt

Andreea Bălan a devenit mama pentru a doua oară, în urmă cu două săptămâni! Ea a adus pe lume încă o fetiță, după multe emoții. Cântăreața a făcut stop cardio-respirator imediat după naștere, iar medicii de la clinica Sanador au reușit să o resusciteze, salvându-i viața.

George Burcea, soțul artistei, a fost prezent la Premiile Gopo, acolo unde a venit singur, Andreea Bălan fiind acasă cu fetițele. El a oferit un interviu pentru VIVA!, în care a povestit momentele dificile prin care a trecut soția lui, dar și ce se întâmplă acum cu cele trei fete din viața lui.

”Fetele sunt foarte bine, sănătoase. Sunt acasă toate trei. Andreea este foarte bine. Se recuperează după operație și după naștere. E foarte bine și are un vibe foarte bun. Așteptăm să vină căldură să ieșim cu fetele în parc să ne plimbăm și să facem ceea ce o familie face. Ella a primit-o foarte bine pe cea mică. Am pregătit-o de când am știut că o să vină un al doilea bebe. Ella își dorea băiat”, a declarat George Burcea.