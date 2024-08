George Restivan, dezvăluiri explozive! A plecat din România pentru că se simțea amenințat: ”Nu am acceptat!”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au separat, iar anunțul a fost făcut pe 19 iulie, pe rețelele de socializare. Acum, la aproape o lună de la anunțul respectiv, bărbatul a ales să părăsească România, susținând că se simte amenințat. A mai mărturisit, printre altele, că și-a dorit să își protejeze căsnicia și să cunoască „influențele externe” pe care le-ar fi putut confrunta. Iată detaliile mai jos, în articol.

După o relație de un an și trei luni, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au ales să se separe. Cei doi au luat-o pe căi diferite, așa cum vedeta a mărturisit pe 19 iulie, în cadrul unei postări de pe Facebook. Prezentatoarea TV a explicat, ulterior, cum a avut loc această despărțire, iar detaliile se regăsesc AICI. Tot vedeta preciza faptul că nu a fost vorba despre vreo căsnicie la mijloc, cei doi nefiind căsătoriți legal.

La aproape o lună de la anunțul Adrianei Bahmuțeanu, fostul ei partener a făcut o serie de dezvăluiri legate de relație și de deciziile pe care le-a luat. George Restivan a precizat faptul că s-a simțit amenințat și i se sugerase să părăsească România, alături de fiu.

În cadrul unui interviu, George Restivan a precizat că s-a simțit amenințat, după ce a primit un e-mail. I se sugera, prin intermediul acestuia, să plece din România, alături de fiul ei, în vârstă de 12 ani. Fostul partener al Adrianei Bahmuțeanu a mai precizat că a făcut totul ca relația lui să fie apărată. Totodată, în luna mai, înainte de separare, achiziționase biletele pentru o croazieră, pentru 4 persoane. Și-a închis paginile de social media, după ce a început să primească o multitudine de mesaje din partea femeilor, la scurt timp de la separarea de prezentatoarea TV.

„Despărțire nu! A fost o plecare inevitabilă, din cauza amenințărilor! Primul lucru care m-a interesat când am cunoscut-o pe Adriana a fost să-i cunosc anturajul ca să știu cu ce influențe externe am să mă confrunt. Motivul era să îmi protejez căsnicia! (…) Ce a accentuat să aprind fitilul la dinamită să demolez complet Facebook a fost faptul că eram căutat de femei dornice de vedetism de când s-a aflat că sunt singur și nu am acceptat ca ce a mai rămas din Facebook să ajungă un bordel”, a spus George Restivan pentru Click.