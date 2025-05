George Simion a apărut public alături de Călin Georgescu: ”Vrem să aducem în România victoria bunului simț”

George Simion a apărut public alături de Călin Georgescu, totul într-o emisiune televizată. Cei doi au transmis mesaje de unitate și valori comune. Iată ce au mărturisit cu această ocazie!

Călin Georgescu a început prin a spune că el și George Simion sunt o echipă, iar adevărat victorie aparține unui candidat care nu abuzează de aceasta și care nu „umilește în numele ei”. A vorbit, de asemenea, despre cât de importantă este smerenia. Iată ce a declarat fostul candidat la alegerile prezidențiale!

George Simion a mărturisit că pe el și pe Călin Georgescu îi leagă dorința de a-i vedea pe români fericiți. Cu atât mai mult, susține că filmările care au circulat în ultima vreme ar fi false și nu ar fi putut să se apere într-o dezbatere pentru că ar fi fost „atacat în mod direct”.

„Ceea ce ne aduce împreună este dorința de a ne vedea poporul fericit și asta este mai presus de orice chestiune minusculă și nici n-au existat chestiuni altele decât cele minore. Atenție, pentru că au fost și foarte multe filmări false. Am încercat să spun adevărul săptămâna trecută la un simulacru de dezbatere și nu am fost… Eram atacat în mod direct că nu este așa, am dezvăluit public că au existat filmări false cu lucruri pe care noi nu le-am spus, însă au fost răstălmăcite de cei care nu vor binele României. Și s-au dat peste cap, inclusiv în aceste două săptămâni, ca să încerce cumva să împiedice inclusiv unitatea dintre noi. Nu suntem importanți noi ca persoane, ci este important principiul. Este important poporul român care timp de 35 de ani a fost jignit, umilit și ceea ce s-a întâmplat în luna decembrie, când poporul român și-a ales în sfârșit un președinte demn, un președinte care să fie reprezentativ pentru ce are mai frumos țara noastră și poporul român a fost umilit. Domnul Călin Georgescu, poporul român, pentru că este împotriva demnității umane să anulezi niște alegeri”, a mărturisit George Simion.