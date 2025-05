George Simion, despre războiul din Ucraina în conferința din Paris: ”Macron ar trebui să îi pe întrebe francezi dacă își doresc să trimită trupe în Ucraina”

George Simion a vorbit în fața presei franceze de la Paris despre NATO și despre cât de esențială este această alianță defensivă în România! Liderul AUR susține ideea de pace! Iată ce a spus candidatul la prezidențiale despre războiul din Ucraina!

George Simion a susținut o conferință de presă la Paris, adresată presei franceze, în care a vorbit despre importanța pe care o are alianța NATO în România. Candidatul la prezidențiale a subliniat cât de recunoscătoare este țara noastră pentru trupele franceze aflate deja în baze de la noi din țară, precum cea de la Cincu. În același timp, liderul AUR a transmis un mesaj la adresa președintelui Emmanuel Macron, susținând că ar trebui consultați cetățenii înainte de a lua în calcul trimiterea unor trupe în Ucraina.

Citește și: Cine va fi premierul ales de George Simion? „Într-o lună îl vom pune pe Călin Georgescu, cel care a câștigat primele alegeri”

George Simion a subliniat că românii nu susțin participarea la război, fiind deja afectați de consecințele economice ale conflictului. De asemenea, liderul AUR susține că NATO trebuie să rămână o alianță defensivă, iar el își dorește în continuare să promoveze pacea, pentru că doar aceasta este soluția.

„NATO este o alianță defensivă și trebuie să rămână am o alianță defensivă. Nu am nicio intenție să merg la război. Vreau să promovez pacea, cred că pacea este soluția. Deci nu, nu vom folosi infrastructura noastră și țara noastră pentru a fi implicați în război. Nu este opinia mea, este opinia românilor. Am făcut sondaje, i-am întrebat pe oameni. (…) Românii își doresc să stea departe de acest război. Este un lucru rezonabil? Nu știu asta, noi am plătit mult și am participat la eforturile pentru război mult (…) Oamenii sunt obosiți, au probleme economice. Nu este un lucru decent să le spui ucrainenilor să renunțe la teritoriu. Vobresc din perspectiva românească (…) Dar nu ne vedeți să mergem cu tancuri undeva, nu ne vedeți să fim agresivi, așa că va trebui să îi îndurăm pe vecinii noștri care nu știu ce este civilizația și ce înseamnă să rămâi în casă și să prosperi în casă, în țară. Ei vor să atace, vor să ocupe alte țări”, a adăugat George Simion.