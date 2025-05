Mesajul transmis de Călin Georgescu înainte de alegerile prezidențiale: ”Un președinte nu trebuie să fie un matematician, ci trebuie să fie o poezie a vorbelor bune către poporul său”

Călin Georgescu a transmis un mesaj înainte de alegerile prezidențiale! Fostul candidat la alegerile prezidențiale și-a spus părerea cu privire la unul dintre candidații din turul 2. Iată ce a declarat!

Călin Georgescu a transmis un mesaj public prin intermediul căruia își exprimă opinia cu privire la actualul context politic. Fostul candidat la alegerile prezidențiale anulate este de părere că un președinte nu ar trebui să fie matematician, așa cum este Nicușor Dan, comparând profilul primarului general al Capitalei cu cel al lui Klaus Iohannis.

Cu atât mai mult, Călin Georgescu a adus în discuție democrația și ce presupune aceasta, subliniind ideile de „schimbare” și „curaj”. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține schimbarea sistemului.

Călin Georgescu este de părere că sistemul „vinde aceeași minciuna familiară” și că s-a trecut subtil de la sloganul „România educată” la cel de „România Onestă”. Fostul candidat nu își dorește să vadă „cum arată următorii ani de calcule matematice”, comparând cu mandatul fostului președinte al României, care a fost profesor de fizică.

Călin Georgescu a spus despre România că este „țara lui Eminescu”, iar un președinte trebuie să fie asemenea unei poezii pentru popor, „viu din toate punctele de vedere”. Ba chiar mai mult, fostul candidat consideră că șeful statului trebuie să aibă o stare sufletească potrivită și emoții.

Fostul candidat îi îndeamnă pe români să nu se teamă și subliniază că puterea și legitimitatea celui ales este dată de popor. Iată ce a spus Călin Georgescu despre situația din România, în contextul alegerilor de duminică!

„Nu le validați înșelătoriile prin care vor să vă inducă frica. Vă asigur că orice președinte care vine din afara sistemului va conduce cu singurele frici permise unui conducător: frică de popor și frică de Dumnezeu. Pentru că dacă prin voia lui Dumnezeu este ales de popor și doar de popor, atunci el nu poate conduce decât slujind poporul așa cum este drept. Doar noi, poporul, îi dăm putere și legitimitate celui ales doar de noi. Spre deosebire de cel ales de sistem, care nu are nevoie nici de noi, nici de legitimitatea noastră, nici de Dumnezeu. El are nevoie doar de el și de sistemul său. Matematicienii de care se tot vorbește în ultima vreme au redus matematica la un calcul fără suflet, pentru că ei calculează doar în statistici pragmatice menite să le dea lor corect calculul electoral, nu cel moral în niciun caz. Ei nu calculează în iubirea de semeni, ei calculează în iubire de profit. Sistemul nu mai trebuie justificat, sistemul trebuie schimbat așa cum am promis la început. Sistemul crede că are tot, dar dacă nu are poporul, atunci nu are nimic. Frica de schimbare pe care o induc nu este adevărul nostru, ci doar minciuna lor. Fără curajul în schimbare, viitorul va rămâne pentru noi doar același trecut nedrept și perpetuu. A venit vremea, faceți acum pasul în credință. Am văzut cum arată răul, acum doar curajul ne poate aduce binele, am încredere în Dumnezeu, am încredere în noi, pentru ca noi suntem poporul, noi suntem România. Vă mulțumesc!”, a transmis Călin Georgescu.