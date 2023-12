George Simion, către Diana Șoșoacă: „Te agresez, scroafo!”. Momente uluitoare în Parlamentul României

Momente așa cum rar mai vezi în Parlamentul României! George Simion și-a ieșit din minți, într-un scandal de zile mari cu Diana Șoșoacă. Totul s-a petrecut sub privirile altor deputați, iar imaginile au ajuns virale pe internet. Liderul AUR i-a spus senatoarei că are de gând s-o abuzeze sexual, lucru care a stârnit furia internauților și mirarea celor prezenți. Cum a decurs întregul scandal?

George Simion a avut un derapaj halucinant la adresa Dianei Șoșoacă. Liderul partidului AUR a răbufnit la adresa senatoarei și a făcut-o cu ou și oțet în fața tuturor. Simion nu s-a putut abține și i-a adresat cuvinte dure, care au stârnit furia multora. Politicianul a amenințat-o pe aceasta că o va agresa sexual, apoi a jignit-o într-un mare fel. Totul a pornit în ședința dezbaterii bugetului pentru 2024, înaintea votului final care este programat să aibă loc miercuri.

George Simion a amenințat-o pe Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă i-a lansat lui George Simion vorbe grele și a încercat să-i rupă afișul pe care acesta îl ținea în mână la tribuna Parlamentului. La un moment dat, sătul de încasat injurii, Simion i-a lovit telefonul senatoarei. Acela a fost punctul culminant. Imaginile cu scandalul dintre cei doi au devenit virale în spațiul public și au îngrozit întregul popor. Mulți români au rămas cu un gust amar atunci când au văzut situația dezastruoasă din Parlamentul României.

George Simon, președintele AUR: Asta-i atitudinea voastră…

Diana Șoșoacă, senator: Pleacă de lângă mine, că nu știu ce-ți fac.

George Simion: Te agresez sexual, scroafo!

Diana Șoșoacă: Ce faci, mă, tu?

George Simion: Te agresez sexual.

Diana Șoșoacă: Mă agresezi, tu, sexual, mă? Pe cine agresezi tu, sexual, mă? Nu ți-e rușine, bă violentule? Fătălăii de la AUR. Fă-tă-lă-ul!, fă-tă-lă-ul!

Un alt scandal în Parlament

Exemplul lui George Simion și al Dianei Șoșoacă a fost împrumutat și de alte fețe politice. Cearta și înjurăturile au fost la ordinea zilei într-un alt scandal în care protagonist era chiar deputatul PSD Daniel Ghiță. A sărit la un deputat USR și a vrut să-l tragă de „urechi”. Totul s-a întâmplat la dezbaterile pentru bugetul de stat pentru anul ce vine. Daniel Ghiță l-a luat în vizor pe deputatul USR Sebastian Cernic, iar de acolo a pornit o ceartă de zile mari. (VEZI AICI CUM A DECURS TOTUL)