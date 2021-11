George Simion, dezvăluiri despre viaţa sentimentală. De ce îşi ţine liderul AUR iubita ascunsă

George Simion a fost invitat recent în emsiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Printre subiectele abordate, liderul partidului AUR a făcut dezvăluiri şi despre viaţa sa amoroasă.

George Simion a intrat în atenţia presei după ce a înfiinţat partidul AUR. Despre viaţa sa personală nu se ştiu foarte multe lucruri şi asta pentru că parlamentarul a încercat să fie discret.

În cadrul unui interviu recent însă, a vorbit pentru prima dată despre identitatea iubitei.

„De ce vă țineți iubita ascunsă? ”, a fost întrebarea moderatoarei, Denise Rifai. Răspunsul lui George Simion nu a întârziat să apară. Se pare că, liderul AUR nu vrea ca partenera sa să aibă de suferit din cauza poziției politice pe care o are în prezent. Totodată, acesta crede că iubita lui va fi judecată prin prisma deciziilor pe care el le va lua în politică.

„Pentru că sunt într-o postură în care e dificil, vă dați seama, fiecare gest de-al ei o să fie apreciat, judecat s.a.m.d.

Îmi pare rău de ceea ce am scris pe blog, dar cu toții avem talente de poet, la un moment dat. Nu e ficțiune, așa am simțit la momentul ăla, aveam 22-23 de ani.”, a spus George Simion.

În acelaşi timp, parlamentarul a mărturisit că îşi doreşte să se căsătorească: ”Am 34 de ani, sunt necăsătorit, vreau să mă căsătoresc anul viitor. Pe politică pot să vorbesc ore întregi… Am o relație, sigur, iubesc o fată. Am o familie care m-a crescut, am o soră, mama și tata au tras din greu ca să ne crească. În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpad, ai mei m-au crescut cum au putut!”, a spus George Simion.

Cine este George Simion

Născut în septembrie 1986 la Focșani, George Nicolae Simion vine dintr-o familie modestă. Anii de liceu și-i face la București, la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Ulterior intră la Universitatea din București, la Facultatea de Afaceri și Administrație, iar ulterior a studiat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde a obținut un master în istorie.

