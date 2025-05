George Simion, mesaj pentru popor: „Este a șasea lună în care dl. Georgescu ar fi trebuit să fie președintele României”

Înainte de aflarea primelor rezultate exit-poll de la alegerile prezidențiale din România, dacă va ajunge președinte, George Simion le-a transmis cetățenilor că își va respecta promisiunea și îl va numi pe Călin Georgescu în funcția de premier al țării.

Dacă va ajunge președinte, George Simion, candidatul partidului AUR, are de gând să își respecte promisiunea pe care a făcut-o tuturor românilor, celor care l-au susținut în lupta pentru funcția de șef la Cotroceni.

„Este a șasea lună în care dl Georgescu ar fi trebuit să fie președintele României. Cred că am arătat în aceste 6 luni că sunt un om de onoare. (…) În 2020 și 2021, ca președinte AUR, am fost chemat de președintele de atunci. Din păcate aveam 9% și am făcut propunerea corectă. Peste tot unde m-am dus în străinătate m-au întrebat dacă președintele e puternic, le-am spus că premierul e mai puternic”.

Ce plan are Călin Georgescu, după ce George Simion îl va numi premier: „E fraudă la fraudă, dar recunoaștem puterea…”

Călin Georgescu: ”Îmi asum funcția de prim-ministru”

Mai mult de atât, George Simion a spus că își va păstra opțiunea de premier în persoana lui Călin Georgescu. În completarea viitorului președinte al României, Călin Georgescu și-a asumat public funcția de premier al țării.

„Avem un plan, apă, hrană, energie. Avem un plan și legat de curățenia generală, dar și planul firesc cum vom acționa. În această acțiune pe care în continuare nu o recunoaștem, e fraudă la fraudă, dar recunoaștem puterea democrație. Eu l-am sunat să candideze, am realizat cum stau lucrurile. Sunt și alte detalii, nu e cazul să le spun acum. E vorba de întoarcerea la ordinea constituțională. Îmi asum public funcția de premier.

Cred că va funcționa. Vom face acest tandem. Este imposibil să nu mă înțeleg cu George. Poziția de președinte, în mod special, are politica externă. Aici sunt 3 elemente pe care le avem în față. Prima, pacea trebuie asigurată și evident facem orice ca România să fie în afara oricărui război”, a afirmat Călin Georgescu.