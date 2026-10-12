George Vornicu acuză abuzuri în lanț la Insula iubirii: „Nu ai voie să le spui celorlalți că-ți dăm 5000 de euro amendă”

George Vornicu acuză abuzuri în lanț la Insula iubirii: „Nu ai voie să le spui celorlalți că-ți dăm 5000 de euro amendă”
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

George Vornicu de la Insula Iubirii, sezonul 9, a făcut dezvăluiri despre experiența trăită în Thailanda și conflictul pe care l-a avut cu producătorii emisiunii. CANCAN.RO a discutat cu fostul concurent care a oferit un punct de vedere despre ceea ce s-a întâmplat în culisele reality-show-ului. Cât timp s-a aflat în Thailanda a fost jignit, amenințat cu amenzi de mii de euro și prezentat într-o lumină nefavorabilă după ce a refuzat să ofere momente pentru audiență.

CANCAN.RO a dezvăluit ce s-a întâmplat în culisele emisiunii Insula Iubirii și care ar fi fost motivele conflictului dintre George Vornicu și producători. (AICI) Acum, fostul concurent ne-a oferit propria perspectivă asupra evenimentelor din Thailanda, povestind cum a decurs disputa și ce l-a determinat să adopte o atitudine rezervată pe parcursul filmărilor.

Problemele au început la scurt timp după sosirea pe insulă. Acesta a povestit că a purtat o discuție cu unul dintre băieți, în timpul căreia a încercat să-i atragă atenția asupra modului în care ispitele ar putea provoca reacții și crea situații menite să le stârnească gelozia partenerelor. George a povestit că a discutat despre fetele din casă, iar la scurt timp, acestea au început să petreacă timp în compania lui.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

„Nu știam că se aude în lavalieră și ei ascultă. Ia să-i testez un pic. Am zis câteva chestii, că aia are fundul așa, că aia are sânii așa, că are silicoane. Când ne întoarcem după 15 minute apar lângă noi, una cu fundul pe lângă el, pe lângă mine. Le-am zis că au întârziat 15 minute, le-a căzut fața la amândouă.”, ne-a spus George Vornicu.

Scandal cu producătorii în a treia zi în Thailanda

George susține că discuția a fost auzită prin intermediul lavalierei, iar în dimineața următoare a fost chemat la testimoniale, unde a fost așteptat de producători, în locul echipei cu care se întâlnea de obicei.

Se pare că întâlnirea s-a transformat într-un adevărat scandal, după ce i s-ar fi reproșat că încearcă să-i influențeze pe ceilalți concurenți. El susține că a fost jignit și că discuția a degenerat, în ciuda încercărilor sale de a păstra calmul. Mai mult, producătorii i-au atras atenția că riscă sancțiuni financiare dacă le dezvăluie și celorlalți ce crede despre mecanismele emisiunii.

George Vornicu susține că ar fi fost amenințat cu o amendă de 5.000 de euro și că a reacționat provocator, spunând că este dispus să plătească. Acesta afirmă că, după conflict, a decis să nu mai ofere conținut pentru emisiune și să își petreacă timpul fără să se implice în situații create pentru camere.

„Când ajung la testimoniale, în loc să fiu eu cu reporterul, toți producătorii. Zic, «Ce se întâmplă? stați geană pe oameni, numai îmbârligători. Mă vezi prost? Am venit cu nuci de cocos în brațe?» «Păi dacă tu ești mai deștept, nu trebuie să le zici și la alții.»

«De ce mă știați mai prost, sau cum ați vedea că tu ești mai deștept? Cum vine asta?» Și a început cearta acolo. Am zis să-și păstreze calmul și hai să discutăm omenește. Urla mai tare.

Și am zis, «Băi, fii atent aici, o să stau în emisiune, dar eu nu-ți ofer unul la sută content. Nimic. Știi cum? Stau și mă relaxez toată ziua, cum am și făcut». Băi, relaxat, pute, e urât aici. Trebuie să mă duci într-un loc șmecher. Numai așa i-am ținut.

M-au luat cu vrăjeală că așa e emisiunea, măcar să nu le mai zic și la ceilalți, să nu-i mai atenționez. «M-ai adus aici să fac ce vreau sau să tac din gură?» «Nu ai voie să le spui la ceilalți că putem să îți dăm amendă de 5000 de euro.» Le-am zis să îmi dea 4 (n.r. 4 amenzi) în avans.”, a mai spus fostul concurent de la Insula Iubirii.

Acesta a vorbit și despre condițiile din Thailanda, susținând că mâncarea era de proastă calitate și că participanții petreceau prea mult timp în casă. George afirmă că nemulțumirile sale nu ar fi fost prezentate integral la televizor și că anumite imagini care ar fi putut susține ceea ce spunea nu au fost difuzate.

Sursa foto: Social media

George Vornicu îi acuză pe producători că montajul nu a arătat realitatea de pe insulă

Fostul concurent consideră că montajul l-a transformat în personajul negativ al sezonului, deși, în opinia sa, comportamentul său a fost influențat de tensiunile din culise. El susține inclusiv că lavaliera îi era oprită în anumite momente, motiv pentru care telespectatorii nu l-ar fi auzit în numeroase secvențe.

„Dacă vor să te scoată Grinch, te scot. Sunt niște nemernici. Sunt niște oameni fără scrupule care își crează emisiune pe nefericirea altora. Cum se aude ceva, imediat cheamă ispita și îi spune unde să lucreze la tine, ce să facă. Nu pleacă nimic natural acolo. Acolo e o insula manipulării, nu o pot numi Insula Iubirii. Producătoarea a montat cum a vrut ea, unde eram și eu aveam, nu știu, o discuție cu cineva și alții aveau discuții lângă mine, lavaliera mea era oprită mereu. Eu nu mă aud în emisiunea aia chiar dacă râdeam, chiar dacă vorbeam. Adică le-am descoperit toate nebuniile și nu le-a convenit.”, a adăugat acesta.

Acesta a criticat modul în care sunt construite anumite momente din reality-show, susținând că producătorii ar interveni pentru a provoca reacții între concurenți și ispite. Acesta a respectat contractul pe care l-a avut cu Antena 1, însă el a expirat și a putut să-și spună povestea despre ce s-a întâmplat în culisele emisiunii fenomen.

„Nu mai pot eu de contract. Nu mă interesează, am avut contract un an de zile. Dacă erau niște oameni drepti și corecți, înțelegeam. Am fost acolo, am greșit sau n-am greșit. Asta e realitatea. Ei m-au dat pe mine ca pe un Grinch și acum vor să tac din gură că am semnat un contract. Nici nu mă afectează, nici nu mă interesează.”, a mai spus George.

CITEȘTE ȘI: Imaginile unei infidelități programate. Momentul în care Bianca Iotu îl înșală pe Remi cu Narcis Bujor

Prințul Marco, sărac lipit? Bianca l-a dat de gol: ”Totul e pe numele meu”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce se ascunde în spatele petrecerilor din familia lui Emily Burghelea? Laurențiu Crăciun face dezvăluiri : „Am fost mereu în suspans…”
Ce se ascunde în spatele petrecerilor din familia lui Emily Burghelea? Laurențiu Crăciun face dezvăluiri : „Am fost mereu în suspans…”
Culisele unui scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Culisele unui scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Denisa Nechifor, mai sinceră ca niciodată: „Mi-aș fi dorit să nu-mi cresc copilul singură”
Denisa Nechifor, mai sinceră ca niciodată: „Mi-aș fi dorit să nu-mi cresc copilul singură”
Ce s-a întâmplat cu Mircea Eremia, după accidentul de motocicletă: „Am avut nevoie de operație”
Ce s-a întâmplat cu Mircea Eremia, după accidentul de motocicletă: „Am avut nevoie de operație”
Vara a trecut, dar imaginile au rămas! Alexia Eram, Andreea Tonciu și Otniela, super-hot! Top 20 dive care au încins litoralul
Vara a trecut, dar imaginile au rămas! Alexia Eram, Andreea Tonciu și Otniela, super-hot! Top 20 dive care au încins litoralul
Pariuri pe victoria lui Călin Georgescu. „Șterg conversația, vă recomand să faceți la fel”. Mesajul descoperit de procurori
Mediafax
Pariuri pe victoria lui Călin Georgescu. „Șterg conversația, vă recomand să faceți la fel”. Mesajul descoperit de procurori
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
Adevarul
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic
Sfârșitul lumii, programat pentru 13 noiembrie 2026? Ce au descoperit oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Mediafax
Sfârșitul lumii, programat pentru 13 noiembrie 2026? Ce au descoperit oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport.ro
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Fiica lui Victor Socaciu își caută dreptatea în instanță: „Pentru tata lupt până la capăt!” Cum îi apare în vis
Click.ro
Fiica lui Victor Socaciu își caută dreptatea în instanță: „Pentru tata lupt până la capăt!” Cum îi apare în vis
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Digi24
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Mediafax Italia
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Mediafax Spania
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.