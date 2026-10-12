George Vornicu acuză abuzuri în lanț la Insula iubirii: „Nu ai voie să le spui celorlalți că-ți dăm 5000 de euro amendă”

George Vornicu de la Insula Iubirii, sezonul 9, a făcut dezvăluiri despre experiența trăită în Thailanda și conflictul pe care l-a avut cu producătorii emisiunii. CANCAN.RO a discutat cu fostul concurent care a oferit un punct de vedere despre ceea ce s-a întâmplat în culisele reality-show-ului. Cât timp s-a aflat în Thailanda a fost jignit, amenințat cu amenzi de mii de euro și prezentat într-o lumină nefavorabilă după ce a refuzat să ofere momente pentru audiență.

CANCAN.RO a dezvăluit ce s-a întâmplat în culisele emisiunii Insula Iubirii și care ar fi fost motivele conflictului dintre George Vornicu și producători. (AICI) Acum, fostul concurent ne-a oferit propria perspectivă asupra evenimentelor din Thailanda, povestind cum a decurs disputa și ce l-a determinat să adopte o atitudine rezervată pe parcursul filmărilor.

Problemele au început la scurt timp după sosirea pe insulă. Acesta a povestit că a purtat o discuție cu unul dintre băieți, în timpul căreia a încercat să-i atragă atenția asupra modului în care ispitele ar putea provoca reacții și crea situații menite să le stârnească gelozia partenerelor. George a povestit că a discutat despre fetele din casă, iar la scurt timp, acestea au început să petreacă timp în compania lui.

„Nu știam că se aude în lavalieră și ei ascultă. Ia să-i testez un pic. Am zis câteva chestii, că aia are fundul așa, că aia are sânii așa, că are silicoane. Când ne întoarcem după 15 minute apar lângă noi, una cu fundul pe lângă el, pe lângă mine. Le-am zis că au întârziat 15 minute, le-a căzut fața la amândouă.”, ne-a spus George Vornicu.

Scandal cu producătorii în a treia zi în Thailanda

George susține că discuția a fost auzită prin intermediul lavalierei, iar în dimineața următoare a fost chemat la testimoniale, unde a fost așteptat de producători, în locul echipei cu care se întâlnea de obicei.

Se pare că întâlnirea s-a transformat într-un adevărat scandal, după ce i s-ar fi reproșat că încearcă să-i influențeze pe ceilalți concurenți. El susține că a fost jignit și că discuția a degenerat, în ciuda încercărilor sale de a păstra calmul. Mai mult, producătorii i-au atras atenția că riscă sancțiuni financiare dacă le dezvăluie și celorlalți ce crede despre mecanismele emisiunii.

George Vornicu susține că ar fi fost amenințat cu o amendă de 5.000 de euro și că a reacționat provocator, spunând că este dispus să plătească. Acesta afirmă că, după conflict, a decis să nu mai ofere conținut pentru emisiune și să își petreacă timpul fără să se implice în situații create pentru camere.

„Când ajung la testimoniale, în loc să fiu eu cu reporterul, toți producătorii. Zic, «Ce se întâmplă? stați geană pe oameni, numai îmbârligători. Mă vezi prost? Am venit cu nuci de cocos în brațe?» «Păi dacă tu ești mai deștept, nu trebuie să le zici și la alții.» «De ce mă știați mai prost, sau cum ați vedea că tu ești mai deștept? Cum vine asta?» Și a început cearta acolo. Am zis să-și păstreze calmul și hai să discutăm omenește. Urla mai tare. Și am zis, «Băi, fii atent aici, o să stau în emisiune, dar eu nu-ți ofer unul la sută content. Nimic. Știi cum? Stau și mă relaxez toată ziua, cum am și făcut». Băi, relaxat, pute, e urât aici. Trebuie să mă duci într-un loc șmecher. Numai așa i-am ținut. M-au luat cu vrăjeală că așa e emisiunea, măcar să nu le mai zic și la ceilalți, să nu-i mai atenționez. «M-ai adus aici să fac ce vreau sau să tac din gură?» «Nu ai voie să le spui la ceilalți că putem să îți dăm amendă de 5000 de euro.» Le-am zis să îmi dea 4 (n.r. 4 amenzi) în avans.”, a mai spus fostul concurent de la Insula Iubirii.

Acesta a vorbit și despre condițiile din Thailanda, susținând că mâncarea era de proastă calitate și că participanții petreceau prea mult timp în casă. George afirmă că nemulțumirile sale nu ar fi fost prezentate integral la televizor și că anumite imagini care ar fi putut susține ceea ce spunea nu au fost difuzate.

George Vornicu îi acuză pe producători că montajul nu a arătat realitatea de pe insulă

Fostul concurent consideră că montajul l-a transformat în personajul negativ al sezonului, deși, în opinia sa, comportamentul său a fost influențat de tensiunile din culise. El susține inclusiv că lavaliera îi era oprită în anumite momente, motiv pentru care telespectatorii nu l-ar fi auzit în numeroase secvențe.

„Dacă vor să te scoată Grinch, te scot. Sunt niște nemernici. Sunt niște oameni fără scrupule care își crează emisiune pe nefericirea altora. Cum se aude ceva, imediat cheamă ispita și îi spune unde să lucreze la tine, ce să facă. Nu pleacă nimic natural acolo. Acolo e o insula manipulării, nu o pot numi Insula Iubirii. Producătoarea a montat cum a vrut ea, unde eram și eu aveam, nu știu, o discuție cu cineva și alții aveau discuții lângă mine, lavaliera mea era oprită mereu. Eu nu mă aud în emisiunea aia chiar dacă râdeam, chiar dacă vorbeam. Adică le-am descoperit toate nebuniile și nu le-a convenit.”, a adăugat acesta.

Acesta a criticat modul în care sunt construite anumite momente din reality-show, susținând că producătorii ar interveni pentru a provoca reacții între concurenți și ispite. Acesta a respectat contractul pe care l-a avut cu Antena 1, însă el a expirat și a putut să-și spună povestea despre ce s-a întâmplat în culisele emisiunii fenomen.

„Nu mai pot eu de contract. Nu mă interesează, am avut contract un an de zile. Dacă erau niște oameni drepti și corecți, înțelegeam. Am fost acolo, am greșit sau n-am greșit. Asta e realitatea. Ei m-au dat pe mine ca pe un Grinch și acum vor să tac din gură că am semnat un contract. Nici nu mă afectează, nici nu mă interesează.”, a mai spus George.

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