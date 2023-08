Georgiana Lobonț, strigăt pe internet! Micuțul Bogdan are nevoie de ajutor: „Are o formă foarte agresivă de cancer”

Pe rețelele de socializare, Georgiana Lobonț (29 de ani) a distribuit o postare prin care se cere ajutorul pentru salvarea vieții unui băiețel. Micuțul Bogdan are nevoie de ajutor, după ce a fost diagnosticat cu o boală foarte agresivă. Are o formă rară de cancer osos. Iată detaliile mai jos.

Georgiana Lobonț a distribuit pe internet un mesaj care sfâșie sufletele oamenilor. Micuțul Bogdan are nevoie de ajutor, pentru a putea să trăiască o viață normală. A fost diagnosticat cu o formă foarte agresivă și rară de cancer osos. Cântăreața a distribuit postarea, pentru a oferi un ajutor familiei. De altfel, se cunoaște faptul că artista oferă sprijinul ori de câte ori îi este cerut, mai ales pentru asemenea situații.

„Viața alături de Bogdan al nostru este acum despre luptă, despre zbucium, despre zâmbet și despre fericire, pe care și-o dorește în fiecare secundă. Și care, pentru el, înseamnă un dram de sănătate. Într-o zi de început de iulie, am aflat că Bogdan are o formă extrem de rară și agresivă de cancer osos. Luptăm pentru Bogdan și până la început de septembrie, când vă spunem planul nostru. Acolo vorbim despre ce înseamnă viața pentru voi!”, se arată în mesaj.

Vezi și TULBURĂTOAREA VIAȚĂ A FLORARULUI CHIRIL, TÂNĂRUL CU PARALIZIE CEREBRALĂ. STRĂBATE ZILNIC 20 DE KILOMETRI PENTRU A-ȘI CÂȘTIGA BANII DE TRATAMENT

Georgiana Lobonț a trecut printr-o situație dificilă – artista a pierdut sarcina

Recent, Georgiana Lobonț a trecut printr-o situație foarte dificilă. Sarcina i s-a oprit din evoluție, iar despre acest aspect a relatat mai multe detalii fanilor, pe internet.

„Poate că mi-am exprimat bucuria prea repede, dar așa am simțit. Nu pot să țin în mine. Dacă am o supărare, o zic. Dacă am o tristețe, o zic. Dacă sunt nervoasă pe cineva, îi zic, nu îi zic la spate, spun în față. Așa e felul meu. Poate că tot trecând prin situația asta și ajungând de la o extremă la alta, așa a dat Dumnezeu, să mi se întâmple mie lucrurile acestea, ca eu să pot să fiu deschisă, cum sunt eu de obicei, și să îmi exprim și tristețea asta în public și să pot să fiu un exemplu pentru toate femeile care trec prin această situație, pentru că nu este deloc placută.

Este și dureros sufletește și fizic, dar mai ales sufletește. Fetelor, mamelor, doamnelor, cele care treceți prin situația asta. Priviți întotdeauna partea plină a paharului. Nu putem noi să facem nimic cu viața asta, decât să o trăim frumos și să gândim pozitiv ca să atragem pozitivul asupra noastră. Să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate ce ni le dă. Așa a fost să fie! Asta este viața!”, a spus Georgiana Lobonț. Vezi aici întreaga declarație.

Sursă foto: Instagram, captură video