La scurt timp după ce a coborât treptele bisericii în care și-a botezat fiica, Elena Udrea a făcut un gest emoționant. Fostul ministru al Turismului a explicat ce înseamnă acesta și cât de importantă este această zi pentru familia sa. Mica prințesă a vedetei și a lui Adrian Alexandrov zice de câteva luni “mama” și merge de două luni.

Gestul emoționant făcut de Elena Udrea în fața bisericii în care și-a botezat fiica

Eva Maria Alexandrov a fost botezată la Biserica Cașin, închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, dar și Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina. Nașii fetiţei Elenei Udrea sunt nişte prieteni vechi de familie.

“E creştină! A plâns, aşa cum ne-am aşteptat pentru că e ora ei de somn… am botezat-o şi îmi doresc ca toată viaţa ei să trăiască în iubirea Lui Dumnezeu. E greu s-o bagi în apă fără să vrea ea, îi era şi foame, dar a ieşit bine. Am avut emoţii foarte mari, dar în primul rând pentru ea. Îi mulţumesc din suflet că m-a ales pe mine să fiu mama ei”, a spus fericita mămică după ce a ieșit din lăcașul de cult.

Aflată în fața bisericii și înconjurată de o armată de jurnaliști, cărora s-a oprit să le vorbească, Elena Udrea și-a ridicat privirea spre cer preț de câteva secunde și a zâmbit. Gestul ei este considerat de mulți unul de mulțumire, recunoștință față de Dumnezeu pentru că în ziua botezului fiicei sale se află în România, iar când a fost întrebată despre acesta, ea a spus: “Ăsta a fost un semn. Dumnezeu a făcut ca botezul să fie chiar de ziua ei”.

“Da, ne bucurăm că e o zi frumoasă. De fapt, ştiam că va fi o zi frumoasă, chiar dacă se anunţase frig. Lucrurile au fost făcute în aşa fel încât am ajuns cu botezul chiar de ziua ei. Ăsta a fost un semn. Dumnezeu a făcut ca botezul să fie chiar de ziua ei. Să trăiască sănătoasă, cu noi alături. Să fie înconjurată de iubire. Puțin… puțin (n.r.: răspunsul vedetei când a fost întrebată dacă ea a plâns în biserică, în timpul ceremoniei de creștinare a fetiței sale), în momentul în care s-a cântat: «la mulți ani»”, a mărturisit Elena Udrea în fața Mănăstirii Cașin.

“Am avut emoţii foarte mari. Nu a fost uşor pentru că în momentul în care preotul a băgat-o în cristelniţă aveam emoţii…”, a completat logodnicul vedetei, Adrian Alexandrov.

Micuța creștină, părinții biologici, cei spirituali, dar și invitații de la botez vor sărbători evenimentul la un local de lux din Capitală. Tot astăzi, Elena Udrea îi va rupe turta fiicei sale. Cea de-a doua rochie de botez purtată de Eva Maria Alexandrov a fost roz și a avut o croială interesantă. Ținuta ei s-a asortat cu pantofiorii pe care nașa i-a cumpărat. În imaginile din galeria foto a articolului puteți să vedeți cum a arătat aceasta după ce a ieșit din biserică, dar și ce rochie superbă a purtat înainte să fie botezată.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, părinți de fetiță

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie 2018, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii. “Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.