Elena Udrea și Adrian Alexandrov își botează azi fetița! Imagini exclusive de la eveniment

Astăzi, 20 septembrie, este dublă sărbătoare pentru cuplul Elena Udrea – Adrian Alexandrov! Fiica lor, Eva Maria, împlinește un an de când a venit pe lume și tot azi ea va fi creștinată. Părinții micuței sunt foarte emoționați înainte de ceremonia religioasă. Citește și: Elena Udrea, apariție năucitoare după ce a revenit din Costa Rica: geantă Chanel – 5.000 €, rochie Gucci – 1.000 €, pantofi – 2.000 € + ochelari – 400 €

UPDATE 15:20 Slujba de creștinare a micuței Eva Maria este în plină desfășurare la Biserica Cașin – Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Capitală.

UPDATE 14:55 Elena Udrea și Adrian Alexandrov au intrat în biserică și așteaptă alături de nași să înceapă ceremonia de creștinare a micuței.

UPDATE 14:45 Părinții Evei au ajuns la biserică și au stat câteva minute de vorbă cu presa. “Este cel mai important moment din viața noastră, după ce am născut, exact acum un an. Probabil că aș fi botezat-o acolo, dacă nu puteam ajunge în țară. Ne-am imaginat de mult timp acest moment. O să fie un botez restrâns, doar cu apropiații. Nașii nu sunt persoane cunoscute. Momentan ne ocupăm de botez, nunta nu am stabilit”, a declarat Elena Udrea.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, emoționați la botezul fiicei lor

Fiica fostului ministru al Turismului va fi botezată într-o biserica din Corbeanca, aflată în apropierea casei în care locuiesc. Eva Maria Alexandrov va avea două perechi de nași: un cuplu din partea Elenei Udrea și unul din partea lui Adrian Alexandrov, conform unor surse D.A.S categoria A. Cei doi părinți și-au propus ca petrecerea ce va avea loc după ceremonia de creștinare a micuței lor prințese să fie una restrânsă.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, părinți de fetiță

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie 2018, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii. “Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.

Elena Udrea e logodită cu Adrian Alexandrov

Vestea că Elena Udrea a fost cerută de soţie a devenit publică în iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţia, ci le-a spus jurnaliştilor că îi va chema la nuntă dacă va fi cazul. “Astăzi mă întrebaţi? Vai de mine, aduceţi maşina! Vă chem la nuntă, dacă e cazul!”, a reacţionat Elena Udrea după ce s-a scris în presă că a primit inelul de logodnă de la fostul manechin Adrian Alexandrov.